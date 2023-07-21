Магазины Decathlon в России купил франчайзи «Манго», «Шоколадницы» и «Бургер Кинга»Сумма сделки могла составить до 5 млрд рублей
35 магазинов и склад французской компании Decathlon в России купила российская компания АРМ. По данным «Контур.Фокуса», ее генеральный директор и владелец доли в 1% – Вячеслав Мареев.
Мареев также является владельцем или управляющим ряда юрлиц, которые занимаются ресторанным бизнесом. Например, это франчайзинг «Шоколадницы», «Бургер Кинга», «Чайхоны №1», ресторана «Сыроварня». Среди его партнеров по бизнесу – ресторатор Аркадий Новиков и основной владелец ГК «Шоколадница», сети «Кофе Хауз» и «Ваби Саби» Александр Колобов.
Основные доли в ООО «АРМ» принадлежат МКООО «Трибалон лтд.» – кипрской компании, которая два года назад редомицилировалась в Калининградской области. Ее владельцы не раскрываются, но компания присутствует в качестве совладельца во многих юрлицах, где есть доли у Мареева.
Decathlon – крупнейший в мире производитель и продавец спортивных товаров. В России компания еще в марте прошлого года приостановила работу 57 магазинов в связи с «невозможностью продолжения поставок в страну из-за санкций». В 2022 г. выручка основного юридического лица ритейлера – ООО «Октоблу» – составила 15,3 млрд руб. (против 28,5 млрд руб. в 2021 г.), а чистый убыток – 7,6 млрд руб. против чистой прибыли в 1,4 млрд руб. годом ранее.
Точки на месте Decathlon откроются в октябре – ноябре и уже начали набор персонала, говорит источник, близкий к ритейлеру. По его словам, неизвестно, сохранит ли сеть название, но профиль – спортивные товары – останется прежним. Кроме того, откроются и два совместных магазина с «Кантом» в Алтуфьеве и в Зеленограде, которые были закрыты прошлым летом, говорит собеседник «Ведомостей».
Сумму сделки, в зависимости от того, какие именно активы в нее вошли, директор ритейл-департамента Core.XP Марина Малахатько оценивает в 3–5 млрд руб. Ранее генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивал только права на долгосрочную аренду помещений в текущем состоянии в 3–4 млрд руб. Но сама недвижимость без франшизы под брендом Decathlon и без поставок хотя бы части товаров вряд ли будет интересна инвесторам, говорил один из российских партнеров французской сети.
На месте объектов Decathlon имеет смысл продолжать развитие универмага спортивных товаров, считает Малахатько. По ее словам, вряд ли новый владелец будет менять стратегию, но, возможно, ему придется прибегнуть к схеме «продай и возьми в аренду» (sale-lease back) как минимум с частью объектов недвижимости, чтобы получить ликвидность, отмечает Малахатько.
Эксперт оценивает минимальные инвестиции в реанимацию объектов в 700 млн руб. в первый год, если у сети на складах еще остается товар. Если же нет, то новому владельцу придется размещать заказы на фабриках и платить поставщикам спортивного инвентаря, напоминает Малахатько.
Если говорить об открытии всех магазинов, то на это потребуется около 1 млрд руб., считает Бурмистров. Это включает минимальный ребрендинг и перестановки внутри магазинов. По мнению эксперта, наиболее эффективным будет переход на мультбрендовый универмаг. Но, вероятнее всего, на первом этапе занять все площади будет сложно, а потому не исключено привлечение внешних арендаторов, отмечает он.
Что касается стоимости сделки, то с учетом обязательного по закону дисконта речь может идти о 5–6 млрд руб., говорит Бурмистров.