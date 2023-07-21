Магазины Decathlon в России купил франчайзи «Манго», «Шоколадницы» и «Бургер Кинга»

Сумму сделки, в зависимости от того, какие именно активы в нее вошли, директор ритейл-департамента Core.XP Марина Малахатько оценивает в 3–5 млрд руб. Ранее генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивал только права на долгосрочную аренду помещений в текущем состоянии в 3–4 млрд руб. Но сама недвижимость без франшизы под брендом Decathlon и без поставок хотя бы части товаров вряд ли будет интересна инвесторам, говорил один из российских партнеров французской сети.