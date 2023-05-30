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Владелец российского бизнеса Reebok и собственник комплекса Dubai Mall могут выкупить активы Decathlon в нашей стране

Скорее всего, магазины сети будут работать по франшизе
Маргарита Соболь
Максим Стулов / Ведомости

Турецкая компания FLO Retailing и ливанская Azadea Group ведут переговоры о приобретении бизнеса французской сети Decathlon в России. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта по недвижимости и подтвердил один из партнеров ритейлера. По их словам, сейчас рассматривается два варианта сделки. Первый – выкуп инвестором всей российской сети и перезапуск магазинов Decathlon по модели франчайзинга, второй – то же самое, но с закрытием части точек.

Сейчас идут активные переговоры семьи Мюлье (владеет холдингом, в который помимо Decathlon входят Leroy Merlin и Auchan) с потенциальными покупателями, говорят собеседники «Ведомостей». Они считают, что сделка если и будет закрыта, то не раньше осени этого года. Есть ли еще другие претенденты на активы Decathlon в России, неизвестно. Один из консультантов знает, что смотреть торговую и складскую недвижимость сети в нашей стране приезжали некоторые ближневосточные франчайзи компании. Но называть их он не стал. Представители FLO Retailing, Azadea Group и Decathlon на запросы «Ведомостей» не ответили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных