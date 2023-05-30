Владелец российского бизнеса Reebok и собственник комплекса Dubai Mall могут выкупить активы Decathlon в нашей стране

Владелец российского бизнеса Reebok и собственник комплекса Dubai Mall могут выкупить активы Decathlon в нашей странеСкорее всего, магазины сети будут работать по франшизе
Турецкая компания FLO Retailing и ливанская Azadea Group ведут переговоры о приобретении бизнеса французской сети Decathlon в России. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта по недвижимости и подтвердил один из партнеров ритейлера. По их словам, сейчас рассматривается два варианта сделки. Первый – выкуп инвестором всей российской сети и перезапуск магазинов Decathlon по модели франчайзинга, второй – то же самое, но с закрытием части точек.
Сейчас идут активные переговоры семьи Мюлье (владеет холдингом, в который помимо Decathlon входят Leroy Merlin и Auchan) с потенциальными покупателями, говорят собеседники «Ведомостей». Они считают, что сделка если и будет закрыта, то не раньше осени этого года. Есть ли еще другие претенденты на активы Decathlon в России, неизвестно. Один из консультантов знает, что смотреть торговую и складскую недвижимость сети в нашей стране приезжали некоторые ближневосточные франчайзи компании. Но называть их он не стал. Представители FLO Retailing, Azadea Group и Decathlon на запросы «Ведомостей» не ответили.