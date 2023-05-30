Владелец российского бизнеса Reebok и собственник комплекса Dubai Mall могут выкупить активы Decathlon в нашей стране

Сейчас идут активные переговоры семьи Мюлье (владеет холдингом, в который помимо Decathlon входят Leroy Merlin и Auchan) с потенциальными покупателями, говорят собеседники «Ведомостей». Они считают, что сделка если и будет закрыта, то не раньше осени этого года. Есть ли еще другие претенденты на активы Decathlon в России, неизвестно. Один из консультантов знает, что смотреть торговую и складскую недвижимость сети в нашей стране приезжали некоторые ближневосточные франчайзи компании. Но называть их он не стал. Представители FLO Retailing, Azadea Group и Decathlon на запросы «Ведомостей» не ответили.