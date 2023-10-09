ОПЕК оценила необходимые инвестиции в нефть в $14 трлн до 2045 года

Ранее в Kasatkin Consulting подсчитали, что для сохранения добычи нефти на уровне 2023 г. до 2030 г. нужно ежегодно наращивать инвестиции на 2,8% на тонну добытой нефти, или на 62 млрд руб. до 2 трлн руб. в 2030 г. («Ведомости» писали об этом 1 июня). Для наращивания добычи на 1,5% в год придется увеличивать вложения еще более интенсивно: на 5,5% на тонну, или на 90 млрд руб. в год до 2,3 трлн руб. в 2030 г.