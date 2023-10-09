ОПЕК оценила необходимые инвестиции в нефть в $14 трлн до 2045 года

ОПЕК оценила необходимые инвестиции в нефть в $14 трлн до 2045 годаРоссийским компаниям также нужно наращивать вложения на 3-5% ежегодно
Мировые инвестиции в нефтяную отрасль до 2045 г. должны составить $14 трлн, или около $610 млрд в год. Об этом говорится в ежегодном докладе Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК).
По оценкам организации, инвестиции в разведку и добычу нефти (upstream) до 2045 г. должны составить $11,1 трлн, или $480 млрд ежегодно. При этом 65% от этого объема потребуется вложить в добычу в Северной Америке из-за большого размера региона, важности производства нефти здесь для среднесрочного роста предложения, а также из-за относительно высокой стоимости разработки нефтеносных песков в Канаде и глубоководной и трудноизвлекаемой нефти в США. Со временем доля Северной Америки в структуре инвестиций в нефть снизится из-за роста важности освоения залежей сырья в других регионах, считает ОПЕК.
В остальных странах, не входящих в ОПЕК, вложения в upstream должны увеличиться на 65,4% по сравнению с 2022 г. и достичь $177 млрд в 2045 г. Инвестиции стран – членов ОПЕК, как ожидается, вырастут еще сильнее – в четыре раза до $136 млрд в 2045 г., отмечается в докладе.
Инвестиции в переработку нефти (downstream) и ее транспортировку (midstream) должны составить $1,7 трлн и $1,2 трлн соответственно до 2045 г.
Обеспечение устойчивых инвестиций в нефтяную отрасль – это ключевая задача для поддержания стабильности мирового рынка нефти и надежности поставок, считает ОПЕК. Картель ожидает, что в 2023 г. инвестиции в добычу увеличатся на 13% год к году и составят $360 млрд. Но они не превысят объем вложений допандемийных лет, а лишь достигнут этого уровня.
«Препятствия для инвестиций в добычу полезных ископаемых или даже призывы к сокращению инвестиций в этом отношении бесполезны и повышают риск дефицита предложения и волатильности рынка», – подчеркивается в докладе ОПЕК.
Президент России Владимир Путин в ходе Российской энергетической недели (РЭН) в октябре 2022 г. говорил, что объем инвестиций в добычу нефти и газа в 2020-2021 гг. сократился до минимума за последние 15 лет. По его словам, снижение инвестиций связано с давлением на рынок зеленой повестки. В результате бизнес, по его оценкам, недовложил $2,5 трлн в нефтегазовую отрасль.
Вице-премьер РФ Александр Новак тогда же оценивал искусственное снижение инвестиций в нефтегаз во всем мире более чем вдвое до $300 млрд в год. При этом российские компании, по словам Новака, «пока не режут свои инвестпрограммы».
По данным Минэнерго, капитальные вложения крупнейших нефтяных компаний России в 2022 г. выросли на 26,3% по сравнению с 2021 г. до 1,8 трлн руб. «Ведомости» направили запрос в Минэнерго, а также в крупнейшие российские нефтегазовые компании.
Из-за недоинвестирования в нефтегазовую отрасль мир может столкнуться с острым дефицитом этих видов топлива, предупреждал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на Петербургском экономическом форуме в июне 2022 г. По его оценке, для поддержания текущего уровня добычи нужно инвестировать около $17 трлн до 2040 г.
Партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин считает, что для сохранения текущего уровня добычи нефти в России и ее повышения инвестиции нужно наращивать на 3-5% в год, а также повышать их эффективность. Увеличение инвестиций в отрасль способствует укреплению энергетической безопасности страны, поддержанию конкурентоспособной себестоимости сырья на внешних рынках, росту экспорта, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью, и развитию внутреннего рынка, поясняет эксперт.
Ранее в Kasatkin Consulting подсчитали, что для сохранения добычи нефти на уровне 2023 г. до 2030 г. нужно ежегодно наращивать инвестиции на 2,8% на тонну добытой нефти, или на 62 млрд руб. до 2 трлн руб. в 2030 г. («Ведомости» писали об этом 1 июня). Для наращивания добычи на 1,5% в год придется увеличивать вложения еще более интенсивно: на 5,5% на тонну, или на 90 млрд руб. в год до 2,3 трлн руб. в 2030 г.
В сегменте добычи нефти в первую очередь нужно наращивать инвестиции в производство высокотехнологичного оборудования, НИОКР и подготовку кадров, полагает Касаткин. Также необходимо рассмотреть такие инвестпроекты, как создание комплекса стратегических хранилищ нефти, формирование экспорта инжинирингово-сервисных услуг, обновление парка танкеров и создание хабов по хранению нефти и бункеровке (заправке судов) за рубежом.
Кроме того, нужно создавать условия, чтобы инвестиции были эффективными: выстроить экосистему для развития технологий, содействовать выходу российских нефтяников на мировые рынки, поддерживать и давать льготное финансирование проектам по повышению эффективности и модернизации инфраструктуры, считает Касаткин.