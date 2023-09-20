Финансовые результаты нефтегазового сектора превзошли ожидания рынка

Аналитик «Цифра брокера» Даниил Болотских отмечает результаты «Роснефти». Компания увеличила чистую прибыль на 45,2% год к году до 652 млрд руб. против 816 млрд руб. за весь 2022 г. Правда, выручка «Роснефти» пострадала больше других, отмечает эксперт. За первое полугодие она снизилась на 25,3% к тому же периоду прошлого года до 3,87 трлн руб. Однако II квартал оказался лучше I квартала на 12% (2 трлн руб.). Рост чистой прибыли на фоне снижения выручки главный исполнительный директор компании Игорь Сечин объяснял непрерывной работой по контролю над расходами.