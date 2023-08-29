«Лукойл» в первом полугодии получил чистую прибыль по МСФО 564,1 млрд рублей
Чистая прибыль «Лукойла» в первом полугодии 2023 г. составила 564,4 млрд руб., во II квартале – 302,6 млрд руб., следует из сокращенного отчета по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Эта первая публикация финансовых результатов компании по МСФО с 2021 г.
Относительно первого полугодия 2021 г. чистая прибыль увеличилась на 62,31%, во II квартале рост составил 58,9%.
На фоне новости стоимость акций компаний выросла на 0,93% до 6724 руб. По состоянию на 17:40 мск бумаги стоили 6686,5 (+0,37%). Индекс Мосбиржи в то же время составил 3203,72 пункта. С начала года он вырос на 48%, котировки компании – на 64%.
Выручка в первом полугодии 2023 г. составила 3,6 трлн руб., снизившись на 11,57% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Во II квартале этот показатель снизился на 12,55% до 1,9 трлн руб.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что нефтяная компания хочет выкупить до 25% от своего уставного капитала у нерезидентов, чьи акции сейчас заблокированы на счетах «С». Компания намерена сделать предложение с существенным дисконтом к текущей биржевой цене – не менее 50%.