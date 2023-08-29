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Инвестиции

«Лукойл» в первом полугодии получил чистую прибыль по МСФО 564,1 млрд рублей

Ведомости

Чистая прибыль «Лукойла» в первом полугодии 2023 г. составила 564,4 млрд руб., во II квартале – 302,6 млрд руб., следует из сокращенного отчета по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Эта первая публикация финансовых результатов компании по МСФО с 2021 г.

Относительно первого полугодия 2021 г. чистая прибыль увеличилась на 62,31%, во II квартале рост составил 58,9%.

На фоне новости стоимость акций компаний выросла на 0,93% до 6724 руб. По состоянию на 17:40 мск бумаги стоили 6686,5 (+0,37%). Индекс Мосбиржи в то же время составил 3203,72 пункта. С начала года он вырос на 48%, котировки компании – на 64%.

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Выручка в первом полугодии 2023 г. составила 3,6 трлн руб., снизившись на 11,57% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Во II квартале этот показатель снизился на 12,55% до 1,9 трлн руб.

Акционеры «Лукойла» на годовом собрании 25 мая утвердили вопрос о выплате дивидендов по итогам 2022 г. в размере 438 руб. на одну обыкновенную акцию. Такую рекомендацию дал совет директоров компании в апреле 2023 г.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что нефтяная компания хочет выкупить до 25% от своего уставного капитала у нерезидентов, чьи акции сейчас заблокированы на счетах «С». Компания намерена сделать предложение с существенным дисконтом к текущей биржевой цене – не менее 50%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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