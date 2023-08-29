«Лукойл» в первом полугодии получил чистую прибыль по МСФО 564,1 млрд рублей

На фоне новости стоимость акций компаний выросла на 0,93% до 6724 руб. По состоянию на 17:40 мск бумаги стоили 6686,5 (+0,37%). Индекс Мосбиржи в то же время составил 3203,72 пункта. С начала года он вырос на 48%, котировки компании – на 64%.