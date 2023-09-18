Совет директоров «Транснефти» рекомендовал акционерам одобрить сплит акций

Аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских высказал мнение, что сплит акций будет положительно влиять на динамику курса бумаг и поможет раскрыть внутреннюю стоимость компании. По его словам, рост котировок сдерживает высокая цена акции, которая служит барьером для покупок частными инвесторами, а они на данный момент обеспечивают 80% сделок на рынке акций. В этой ситуации дробление акций может выдвинуть бумагу в список наиболее популярных акций у инвесторов, отметил эксперт.