Совет директоров «Транснефти» рекомендовал акционерам одобрить сплит акций
Совет директоров «Транснефти» рекомендовал акционерам одобрить сплит акций в соотношении 100:1. Об этом говорится в сообщении компании.
Стоимость привилегированных акций на фоне новости выросла на 2,38% до 150 850 руб. По состоянию на 17:16 мск она составила 149 800 руб. (+1,66%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 136,68 пункта (-0,5%). С начала года он вырос на 45%, котировки компании – на 72%.
Согласно сообщению, количество обыкновенных акций, в отношении которых осуществляется дробление, составит 5,69 млн шт. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции до дробления указана 1 руб., а после дробления – 0,01 руб. При этом их количество после дробления составит 569,44 млн.
Компания также указывает, что дробление осуществляется в отношении привилегированных акций: 1,5 млн шт. Их число после дробления составит 155,4 млн. А номинальная стоимость изменится с 1 до 0,01 руб.
Аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских высказал мнение, что сплит акций будет положительно влиять на динамику курса бумаг и поможет раскрыть внутреннюю стоимость компании. По его словам, рост котировок сдерживает высокая цена акции, которая служит барьером для покупок частными инвесторами, а они на данный момент обеспечивают 80% сделок на рынке акций. В этой ситуации дробление акций может выдвинуть бумагу в список наиболее популярных акций у инвесторов, отметил эксперт.
29 августа комитет совета директоров «Транснефти» поддержал предложение менеджмента компании раздробить ее акции в 100 раз. Сообщалось, что уставный капитал компании разделен на примерно 5,7 млн обыкновенных и 1,55 млн привилегированных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Обыкновенные акции компании принадлежат основному акционеру – государству в лице Росимущества.
25 августа компания сообщила о выплате дивидендов за 2022 г. Общая сумма составила 667,9 млн руб., или 16 665,20 руб. на одну обыкновенную акцию.