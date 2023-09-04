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Инвестиции

Акции «Транснефти» продолжают дорожать после новости о дроблении акций

Ведомости

Акции «Транснефти» продолжают дорожать в понедельник, 4 сентября. Их стоимость выросла на 3,66%, до 143 000 руб., следует из данных торгов на Мосбирже.

По состоянию на 12:20 мск бумаги стоили 140 250 руб. (1,6%). Индекс Мосбиржи в это время находился на уровне 3 256,06 (+0,76%). С начала года он вырос на 51%, рост котировок составил 60%.

1 сентября, в пятницу, стало известно, что комитет совета директоров «Транснефти» 29 августа поддержал предложение менеджмента компании раздробить ее акции в 100 раз. Совет директоров может рассмотреть сплит в середине сентября.

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Сейчас уставный капитал «Транснефти» разделен на примерно 5,7 млн обыкновенных и 1,55 млн привилегированных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Обыкновенные акции компании принадлежат основному акционеру – государству в лице Росимущества. 

25 августа компания сообщила, что выплатила дивиденды за 2022 г. Общее количество ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы составило 40 076 шт. Общая сумма составила 667,9 млн руб. или 16,665,20 руб. на одну обыкновенную акцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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