Акции «Транснефти» продолжают дорожать после новости о дроблении акций
Акции «Транснефти» продолжают дорожать в понедельник, 4 сентября. Их стоимость выросла на 3,66%, до 143 000 руб., следует из данных торгов на Мосбирже.
По состоянию на 12:20 мск бумаги стоили 140 250 руб. (1,6%). Индекс Мосбиржи в это время находился на уровне 3 256,06 (+0,76%). С начала года он вырос на 51%, рост котировок составил 60%.
1 сентября, в пятницу, стало известно, что комитет совета директоров «Транснефти» 29 августа поддержал предложение менеджмента компании раздробить ее акции в 100 раз. Совет директоров может рассмотреть сплит в середине сентября.
Сейчас уставный капитал «Транснефти» разделен на примерно 5,7 млн обыкновенных и 1,55 млн привилегированных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Обыкновенные акции компании принадлежат основному акционеру – государству в лице Росимущества.
25 августа компания сообщила, что выплатила дивиденды за 2022 г. Общее количество ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы составило 40 076 шт. Общая сумма составила 667,9 млн руб. или 16,665,20 руб. на одну обыкновенную акцию.