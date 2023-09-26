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Правительство повысило прогноз по ценам на российскую нефть

Дисконт Urals к Brent планируется сократить до $6 за баррель в 2026 году
Дарья Савенкова Дмитрий Гринкевич
Евгений Разумный / Ведомости

Правительство подняло прогнозную экспортную цену нефти Urals на ближайшие три года. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024–2026 гг., с которой ознакомились «Ведомости».

Согласно документу, средняя экспортная цена на российскую нефть в 2023 г. составит $63,4/барр. Прогноз цены на 2024 г. повышен на 6% по сравнению с параметрами действующего федерального бюджета на 2023–2025 гг. до $71,3/барр., на 2025 г. цена выросла на 8% до $70,1/барр. В 2026 г. правительство ожидает цену Urals в $70/барр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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