Правительство повысило прогноз по ценам на российскую нефть

Правительство повысило прогноз по ценам на российскую нефтьДисконт Urals к Brent планируется сократить до $6 за баррель в 2026 году
Правительство подняло прогнозную экспортную цену нефти Urals на ближайшие три года. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024–2026 гг., с которой ознакомились «Ведомости».
Согласно документу, средняя экспортная цена на российскую нефть в 2023 г. составит $63,4/барр. Прогноз цены на 2024 г. повышен на 6% по сравнению с параметрами действующего федерального бюджета на 2023–2025 гг. до $71,3/барр., на 2025 г. цена выросла на 8% до $70,1/барр. В 2026 г. правительство ожидает цену Urals в $70/барр.
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