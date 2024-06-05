Совет по кодификации не поддержал законопроект о невозвратных тарифах в отелях

Совет по кодификации не поддержал законопроект о невозвратных тарифах в отеляхИнициатива Минэка противоречит компенсационным началам гражданского права и принципу добросовестности
Поправка Минэка в ст. 782 ч. 2 Гражданского кодекса России (односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг), призванная легализовать невозвратные тарифы в отелях, не может быть поддержана по концептуальным соображениям, говорится в проекте экспертного заключения совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. «Ведомости» ознакомились с документом.
Действующий порядок предусматривает право заказчика отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов (п. 1 ст. 782 ГК). Минэкономразвития предлагает дополнить указанную норму словами «если иное не установлено законом». Право отельера не возвращать средства за бронирование при невозвратном тарифе ведомство планирует закрепить в законе «Об основах туристской деятельности в РФ».