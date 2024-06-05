Совет по кодификации не поддержал законопроект о невозвратных тарифах в отелях

Поправка Минэка в ст. 782 ч. 2 Гражданского кодекса России (односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг), призванная легализовать невозвратные тарифы в отелях, не может быть поддержана по концептуальным соображениям, говорится в проекте экспертного заключения совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. «Ведомости» ознакомились с документом.