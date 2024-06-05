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Совет по кодификации не поддержал законопроект о невозвратных тарифах в отелях

Инициатива Минэка противоречит компенсационным началам гражданского права и принципу добросовестности
Александр Тихонов
Dreamstime / PhotoXPres

Поправка Минэка в ст. 782 ч. 2 Гражданского кодекса России (односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг), призванная легализовать невозвратные тарифы в отелях, не может быть поддержана по концептуальным соображениям, говорится в проекте экспертного заключения совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. «Ведомости» ознакомились с документом.

Действующий порядок предусматривает право заказчика отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов (п. 1 ст. 782 ГК). Минэкономразвития предлагает дополнить указанную норму словами «если иное не установлено законом». Право отельера не возвращать средства за бронирование при невозвратном тарифе ведомство планирует закрепить в законе «Об основах туристской деятельности в РФ».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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