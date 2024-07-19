Пассажиропоток аэропорта «Домодедово» упал на четверть

Один из трех крупнейших аэропортов московского авиаузла (МАУ) – «Домодедово» в январе – мае 2024 г. сократил перевозки пассажиров год к году на 26% до 5,9 млн человек. Об этом говорится в статистике Росавиации, с которой ознакомились «Ведомости». Из общего количества обслуженных пассажиров за отчетный период 3,95 млн человек путешествовали по внутренним направлениям (-25% год к году), 1,94 млн – по международным (-28%).