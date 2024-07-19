Пассажиропоток аэропорта «Домодедово» упал на четверть

Пассажиропоток аэропорта «Домодедово» упал на четвертьЭксперты связали это с сокращением числа рейсов базового перевозчика S7
Один из трех крупнейших аэропортов московского авиаузла (МАУ) – «Домодедово» в январе – мае 2024 г. сократил перевозки пассажиров год к году на 26% до 5,9 млн человек. Об этом говорится в статистике Росавиации, с которой ознакомились «Ведомости». Из общего количества обслуженных пассажиров за отчетный период 3,95 млн человек путешествовали по внутренним направлениям (-25% год к году), 1,94 млн – по международным (-28%).
Пассажиропоток двух других крупнейших аэропортов МАУ за пять месяцев этого года вырос: у «Внуково» – на 17% почти до 6 млн человек, а у «Шереметьево» – на 26% до 15,9 млн пассажиров, следует из статистики Росавиации. Суммарно услугами трех аэропортов в январе – мае воспользовалось 27,8 млн человек – на 8% больше, чем годом ранее.