Индия заметно увеличила импорт российских алмазов

Россия увеличила экспорт алмазов в Индию в январе – июне 2024 г. на 22% год к году до 4,1 млн каратов. Это следует из официальных данных индийского министерства торговли и промышленности, с которыми ознакомились «Ведомости». В июне экспорт составил 347 620 каратов, что почти на 32% больше, чем в июне прошлого года.