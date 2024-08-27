Индия заметно увеличила импорт российских алмазов

Индия заметно увеличила импорт российских алмазовПо итогам года поставки могут вырасти в 1,5 раза и достигнуть 10 млн каратов
Россия увеличила экспорт алмазов в Индию в январе – июне 2024 г. на 22% год к году до 4,1 млн каратов. Это следует из официальных данных индийского министерства торговли и промышленности, с которыми ознакомились «Ведомости». В июне экспорт составил 347 620 каратов, что почти на 32% больше, чем в июне прошлого года.
За шесть месяцев большая часть поставок, около 77%, пришлась на алмазы ювелирного качества. В прошлом году доля таких камней в общем объеме экспорта в Индию составляла 63%.
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