Минфин хочет использовать данные Argus для расчета налога на добычу угля

ФАС предлагает механизм расчета НДПИ, исходя из принятого летом этого года кабмином решения об увеличении этого налога для отрасли. В формулу добавят своеобразную надстройку – надбавку к налогу в виде коэффициентов Кан (для антрацита) или Кэнрг (для энергетического угля).