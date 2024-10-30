Минфин хочет использовать данные Argus для расчета налога на добычу угля

Минфин хочет использовать данные Argus для расчета налога на добычу угляЭто может создать риск переплаты в условиях антироссийских санкций
Минфин предлагает использовать для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь данные ценового агентства Argus. Это следует из переписки министерства с ФАС, разработавшей проект изменений. С документами ознакомились «Ведомости».
Служба разработала порядок расчета угольного НДПИ, который должен заработать с 1 января 2025 г. Сейчас, согласно действующим положениям Налогового кодекса (НК), при расчете НДПИ используется адвалорная (твердая) ставка для разных видов углей, умноженная на коэффициент-дефлятор, который меняется ежеквартально.
ФАС предлагает механизм расчета НДПИ, исходя из принятого летом этого года кабмином решения об увеличении этого налога для отрасли. В формулу добавят своеобразную надстройку – надбавку к налогу в виде коэффициентов Кан (для антрацита) или Кэнрг (для энергетического угля).