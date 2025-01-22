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Минтранс предложил механизм стимулирования экспорта угля в западном направлении

По оценкам экспертов, он позволит нарастить поставки на 10–15 млн т в год
Александр Волобуев
Василий Милькин
Никита Чернецев
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минтранс предложил субсидировать железнодорожные перевозки угля на экспорт в западном направлении, установив целевой объем таких поставок. Об этом говорится в письме замминистра транспорта Алексея Шило, направленном в середине января 2025 г. в Минэнерго и РЖД. «Ведомости» ознакомились с документом, проработку этих предложений подтвердил представитель пресс-службы Минэнерго.

Из письма следует, что предложения сформированы в рамках подготовки совместного доклада в правительство. Шило напоминает, что уголь является грузом первого тарифного класса, при перевозках которого применяются понижающие коэффициенты 0,55–0,75 (скидка 25–45%) в зависимости от расстояния. Чиновник подчеркивает, что с учетом длинных маршрутов, на которые перевозится уголь, такие тарифные преференции используются грузоотправителями «по максимуму».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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