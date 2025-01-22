Минтранс предложил механизм стимулирования экспорта угля в западном направлении

Из письма следует, что предложения сформированы в рамках подготовки совместного доклада в правительство. Шило напоминает, что уголь является грузом первого тарифного класса, при перевозках которого применяются понижающие коэффициенты 0,55–0,75 (скидка 25–45%) в зависимости от расстояния. Чиновник подчеркивает, что с учетом длинных маршрутов, на которые перевозится уголь, такие тарифные преференции используются грузоотправителями «по максимуму».