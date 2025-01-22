Минтранс предложил механизм стимулирования экспорта угля в западном направлении

Минтранс предложил механизм стимулирования экспорта угля в западном направленииПо оценкам экспертов, он позволит нарастить поставки на 10–15 млн т в год
Минтранс предложил субсидировать железнодорожные перевозки угля на экспорт в западном направлении, установив целевой объем таких поставок. Об этом говорится в письме замминистра транспорта Алексея Шило, направленном в середине января 2025 г. в Минэнерго и РЖД. «Ведомости» ознакомились с документом, проработку этих предложений подтвердил представитель пресс-службы Минэнерго.
Из письма следует, что предложения сформированы в рамках подготовки совместного доклада в правительство. Шило напоминает, что уголь является грузом первого тарифного класса, при перевозках которого применяются понижающие коэффициенты 0,55–0,75 (скидка 25–45%) в зависимости от расстояния. Чиновник подчеркивает, что с учетом длинных маршрутов, на которые перевозится уголь, такие тарифные преференции используются грузоотправителями «по максимуму».