Полувагоны подешевели на 10–15% за полгода

Максимума стоимость типовых вагонов (с нагрузкой на ось 23,5 т), по словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, достигла к середине лета 2024 г. Затем на фоне повышения ключевой ставки и ограничений для порожних вагонов на сети РЖД началась постепенная коррекция их стоимости вниз, отмечает он. По оценке Infoline, стоимость за рассматриваемый период снизилась на 15–17% до 5,3–5,4 млн руб. без НДС.