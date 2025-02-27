Полувагоны подешевели на 10–15% за полгода

Полувагоны подешевели на 10–15% за полгодаОни стали менее интересны для участников рынка из-за макроэкономических и отраслевых ограничений
Отпускные цены заводов на новые типовые полувагоны снизились с пиковых значений середины 2024 г. на 10–15% и в феврале достигли 5,3–6 млн руб. без учета НДС. Об этом «Ведомостям» рассказали опрошенные отраслевые аналитики.
Максимума стоимость типовых вагонов (с нагрузкой на ось 23,5 т), по словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, достигла к середине лета 2024 г. Затем на фоне повышения ключевой ставки и ограничений для порожних вагонов на сети РЖД началась постепенная коррекция их стоимости вниз, отмечает он. По оценке Infoline, стоимость за рассматриваемый период снизилась на 15–17% до 5,3–5,4 млн руб. без НДС.
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