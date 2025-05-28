ЕС досрочно исчерпал квоту на импорт чугуна из России

Европейские компании в I квартале 2025 г. практически полностью исчерпали установленную Еврокомиссией годовую квоту на импорт российского чугуна. Об этом свидетельствуют последние данные Европейского статистического агентства (Eurostat). В январе – марте экспорт в Евросоюз (ЕС) вырос в 3,5 раза год к году до 697 000 т.