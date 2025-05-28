ЕС досрочно исчерпал квоту на импорт чугуна из России

ЕС досрочно исчерпал квоту на импорт чугуна из РоссииВ дальнейшем экспорт может продолжиться через транзитные страны, говорят эксперты
Европейские компании в I квартале 2025 г. практически полностью исчерпали установленную Еврокомиссией годовую квоту на импорт российского чугуна. Об этом свидетельствуют последние данные Европейского статистического агентства (Eurostat). В январе – марте экспорт в Евросоюз (ЕС) вырос в 3,5 раза год к году до 697 000 т.
Ключевым покупателем российского чугуна в январе – марте была Италия – на нее пришлось 524 620 т металла. Латвия закупила 87 270 т чугуна, Бельгия – 31 000 т.
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