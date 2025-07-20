Окружной суд Гааги снял арест с активов «Газпрома» в Нидерландах. Это акции двух местных структур, входящих в группу «Газпрома», – одного из крупнейших газодобытчиков на морском шельфе страны Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B.V. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомились «Ведомости». Конкретный размер долей в деле не указан, но в Wintershall Noordzee у «Газпрома» 50%, остальная доля – у немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea.