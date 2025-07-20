Нидерландский суд снял арест с активов «Газпрома»Суд Гааги ранее накладывал на них обеспечение по двум искам украинских компаний
Окружной суд Гааги снял арест с активов «Газпрома» в Нидерландах. Это акции двух местных структур, входящих в группу «Газпрома», – одного из крупнейших газодобытчиков на морском шельфе страны Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B.V. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомились «Ведомости». Конкретный размер долей в деле не указан, но в Wintershall Noordzee у «Газпрома» 50%, остальная доля – у немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea.
Активы «Газпрома» попали под арест по не связанным друг с другом искам украинских компаний «Славутич-инвест» и «Жнива». Истцы пытаются получить компенсацию за собственные активы, потерянные после начала СВО на Украине. Взыскать потери они хотели с «Газпрома», считая компанию alter ego («вторым я») России. Ранее гаагский суд согласился с такой трактовкой, но решил, что в таком случае на компанию распространяется государственный иммунитет Российской Федерации.