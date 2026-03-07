«Логика молока» откроет кафе «Простоквашино» в ГУМе

«Логика молока» откроет кафе «Простоквашино» в ГУМеЭто не единственный производитель продуктов питания, который рассматривает запуск собственных точек общепита
Производитель молочной продукции «Логика молока» (экс – «Данон Россия») планирует открыть в московском ГУМе кафе под брендом «Простоквашино». Оно разместится на месте икорного бара «Белуга», рассказал «Ведомостям» представитель компании. Сроки запуска, концепцию и другие детали проекта он не раскрыл. Инвестбанкир Илья Шумов считает, что инвестиции в запуск проекта могли составить не более 20 млн руб. С учетом места срок окупаемости может составить 3–4 года, утверждает он.
Ранее «Логика молока» запускала на катке в ГУМе сезонное кафе «Простоквашино» в стилистике одноименного мультфильма. Оно проработало три месяца, до конца февраля 2026 г. За это время его посетили около 700 000 человек, сообщалось в официальном Telegram-канале компании. В меню были горячие напитки и еда, пончики, сырки и прочие десерты.
Крупные производители пищевых продуктов в последние годы все активнее выходят в сегмент общепита. Например, агрохолдинг «Мираторг» уже развивает собственную сеть ресторанов и бургерных, а также поставляет продукцию в сегмент HoReCa (гостиницы, рестораны и кафе). В то же время не все игроки рынка, опрошенные «Ведомостями», готовы инвестировать в это направление. Например, у «ЭкоНивы» и «Черкизово» таких планов нет, сообщили их представители. А вот ГК «Нева милк» как раз рассматривает возможность запуска сети салат-баров со здоровым питанием, утверждают в компании. Сейчас прорабатывается концепция первой точки – возможно, в формате коллаборации с одной из ресторанных сетей. Подробности не раскрываются.
Для таких компаний HoReCa является, прежде всего, витриной для продукта и способом продвинуть свой бренд, считает совладелица сети «Честная Рыба» Натали Дмитренко. Кроме того, по ее словам, это возможность протестировать новые блюда, рецептуры и форматы подачи и понять реакцию рынка. О том, что такие товары позволяют лучше изучить рыночный потенциал, говорит и собственник ГК «Нева милк» Альберт Суфияров.
Ресторанный бизнес для производителей продуктов питания обычно не нацелен на рост продаж, утверждает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «Мираторг», например, по его словам, продвигает имиджевую историю, связанную с бургерами, и таким образом подчеркивает качество и вкусовые характеристики своих товаров. По сути, продолжает Дмитренко, это способ перейти от роли сырьевого поставщика к роли гастрономического бренда.
Для «Логики молока» это также скорее имиджевый проект, ориентированный на формирование образа инновационной компании, которая следит за трендами и новинками, объясняет Бурмистров. Скорее всего, заведение будет работать в том числе на продвижение своей фирменной молочной продукции, предполагает он. В самой компании сообщили, что видят перспективы сегмента HoReCa в том числе как канала продаж товаров брендов «Логики молока», включая «Петмол» (молочная продукция) и Planto (растительные альтернативы молока).
При этом, по словам Бурмистрова, едва ли у такого проекта есть перспективы масштабного развития и превращения в крупную сеть. Между тем трафик в ресторанах и барах в начале 2026 г. снизился. По крайней мере, данные аналитического ресурса «Чек Индекс» компании ОФД показывают, что в январе–феврале средний чек по России вырос на 7% год к году – до 3011 руб., однако число покупок сократилось на 4%. В Москве средний чек увеличился на 5% — до 4171 руб., тогда как количество покупок снизилось на 16%.
Схожие оценки приводит и Focus Technologies. По данным компании, по итогам первых двух месяцев 2026 г. количество заказов в классических кафе и ресторанах в России оказалось примерно на 2% ниже уровня аналогичного периода 2025 г. При этом и годом ранее наблюдалась похожая тенденция: в январе–феврале прошлого года число заказов было на 3% ниже, чем в первые два месяца 2024 г.
Россияне все чаще отказываются от спонтанных визитов в классические кафе и рестораны, указывает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. В таких условиях выживать будут только те проекты, у которых есть четкая концепция и понятная ценность для гостя, уверена Дмитренко. Сейчас ресторанам приходится конкурировать не только друг с другом, но и с продуктовым ритейлом, где активно развивается сегмент готовой еды, напоминает она. Часть спроса уже сместилась именно туда, а также в формат «на вынос» и другие более доступные виды общественного питания, отмечает Васильев.