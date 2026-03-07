«Логика молока» откроет кафе «Простоквашино» в ГУМе

Крупные производители пищевых продуктов в последние годы все активнее выходят в сегмент общепита. Например, агрохолдинг «Мираторг» уже развивает собственную сеть ресторанов и бургерных, а также поставляет продукцию в сегмент HoReCa (гостиницы, рестораны и кафе). В то же время не все игроки рынка, опрошенные «Ведомостями», готовы инвестировать в это направление. Например, у «ЭкоНивы» и «Черкизово» таких планов нет, сообщили их представители. А вот ГК «Нева милк» как раз рассматривает возможность запуска сети салат-баров со здоровым питанием, утверждают в компании. Сейчас прорабатывается концепция первой точки – возможно, в формате коллаборации с одной из ресторанных сетей. Подробности не раскрываются.