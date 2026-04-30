США снизили импортную пошлину на фосфорные удобрения для «Фосагро»Она остается ощутимой для конкурентоспособности поставок, но объем экспорта в США может вырасти на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Министерство торговли США снизило пошлину на импорт фосфорных удобрений для компании «Апатит» (входит в «Фосагро») на 5,5 п. п. до 12,7%. Это следует из материалов ведомства, с которыми ознакомились «Ведомости». Решение вступило в силу 17 апреля.
В августе прошлого года министерство по итогам предварительного изучения вопроса сообщило, что пошлина для российской компании может составить 64,3%. Но в таком объеме она так и не была введена.
Минторг США в 2021 г. установил для поставщиков фосфорных удобрений из России и Марокко так называемые компенсационные пошлины. Они призваны компенсировать государственные субсидии, которые, по мнению министерства, компании из России и Марокко получают в своих странах. Пошлины были введены по итогам расследования, инициированного американским производителем удобрений Mosaic.
Текущая ставка пошлины для «Апатита» рассчитана на основе оценки госсубсидий в период с 1 января по 31 декабря 2023 г., следует из материалов минторга США. До этого пошлина составляла 18,2%. Пошлины для других российских компаний в этом году не пересматривались. Для «Еврохима» она составляет 23,8%, для прочих российских производителей – 16,3%.
По данным Центра ценовых индексов, США ежегодно импортируют около 2,5 млн т фосфорных удобрений, несмотря на наличие собственного производства этой продукции.
Согласно отчетности «Фосагро», примерно треть всех поставок фосфорных удобрений этой компании приходится на страны Северной и Южной Америки.
В 2024 г. (последние доступные данные) на экспорт в страны региона пришлось 35% всего экспорта фосфорных удобрений и кормовых фосфатов компании – около 4 млн т из 11,6 млн т. Это крупнейший рынок для экспорта фосфорных удобрений «Фосагро». Для сравнения: в Россию и страны СНГ в 2024 г. компания поставила 3,1 млн т этой продукции, в Европу – 2,3 млн т, в прочие страны – 2,2 млн т. Более детальную статистику компания не приводит. Традиционно ключевым импортером удобрений в Южной Америке является Бразилия, в Северной Америке – США.
По данным Бюро переписи населения США (центральное статистическое ведомство), страна в 2025 г. увеличила общий импорт российских фосфорных удобрений на 30% до 136 680 т. В денежном выражении поставки увеличились на 29% до $65,5 млн.
К фосфорным удобрениям также относят смешанные (сложные) удобрения, в структуре которых доминирует фосфор, отмечает ведущий аналитик ИК «Велес капитал» Василий Данилов. К ним, в частности, относятся аммофос (моноаммонийфосфат, MAP) и диаммофос (диаммонийфосфат, DAP).
По данным агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), поставки MAP и DAP из России в США сейчас минимальны из-за пошлин. В 2025 г. они составили 14 100 т против 8500 т годом ранее, отмечает эксперт по рынку фосфорных удобрений MMI Никита Волков. Общая стоимость импорта фосфорных удобрений в прошлом году составила $72 млн, отмечает он. Высокие ставки пошлин фактически закрыли для российских поставщиков рынок США, компании сохраняют на нем лишь минимальное присутствие, говорит эксперт.
Крупнейшим поставщиком фосфорных и фосфоросодержащих удобрений (в основном DAP) в США, по данным MMI, является компания Ma’aden из Саудовской Аравии – 542 000 т в 2025 г. Но значительная часть поставок удобрений из этой страны сейчас заблокирована из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. В результате американские потребители потеряли до 50% импорта DAP, обращает внимание Волков.
При текущих ценах на фосфорные удобрения пошлина в размере 12,7% не является заградительной, считают консультант консалтинговой компании «Имплемента» Виктор Кутлумбетов и ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов. Сейчас импортная цена на DAP в США составляет $658/т, на тройной суперфосфат (TSP) – $558/т, говорит Кутлумбетов. Таким образом, в текущих ценах ввозная пошлина составит $71–83/т.
Тем не менее это ощутимое ограничение для поставок, отмечает советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников. Экспорт в США требует дополнительных затрат на логистику в размере $45–50/т по сравнению с поставками в Европу, обращает внимание эксперт. Вместе с пошлиной это делает экспорт российских фосфорных удобрений в США невыгодным по сравнению с поставками на другие рынки.
Росту поставок российских фосфорных удобрений в США способствует конфликт на Ближнем Востоке, считает Кутлумбетов. На страны региона ранее приходилось 26% мировой торговли DAP и 13% MAP и блокировка Ормузского пролива приводит к физическому дефициту предложения на рынке, поясняет эксперт. При этом импортная пошлина увеличивает стоимость поставок российских удобрений в США и снижает их конкурентоспособность по сравнению с продукцией альтернативных поставщиков, обращает внимание он.
Поставщики фосфорных удобрений из Египта, Мексики и Евросоюза не обложены ввозными пошлинами и смогут частично компенсировать выпавшие объемы Саудовской Аравии, считает Волков. Существенного роста прямых поставок MAP и DAP из России в США в 2026 г. он не ожидает. При этом есть альтернативные каналы экспорта российских удобрений в США, например через Мексику, и такие поставки в этом году могут расти более значительно, полагает эксперт.
Кутлумбетов также ожидает умеренного роста. Баранов и Шапошников более оптимистичны. По прогнозу последнего, экспорт может вырасти более чем на 30% и превысить 190 000 т.
В пресс-службе «Фосагро» отказались от комментариев.