В Москве практически перестали открываться магазины детских товаров

Общая площадь магазинов детских товаров, открытых в I квартале 2026 г. в крупнейших московских торговых центрах, составила 207,2 кв. м, подсчитала консалтинговая компания CORE.XP. По ее данным, это на 92% меньше, чем было в аналогичный период прошлого года. Число новых точек за этот же период сократилось с 12 до двух. Всего эксперты проанализировали 52 столичных молла. По итогам же всего 2025 года в исследуемых объектах было запущено 22 таких магазина общей площадью почти 3945 кв. м, говорит директор подразделения торговой недвижимости CORE.XP Евгения Прилуцкая. Динамику за предыдущий год она не приводит.