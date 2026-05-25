Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,3-0,03%CNY Бирж.10,53+0,91%IMOEX2 625,69-1,45%RGBITR784,08+0,07%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

В Москве практически перестали открываться магазины детских товаров

Их трафик падает из-за перетока спроса на маркетплейсы и снижения рождаемости в стране
Линда Журавлева
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Общая площадь магазинов детских товаров, открытых в I квартале 2026 г. в крупнейших московских торговых центрах, составила 207,2 кв. м, подсчитала консалтинговая компания CORE.XP. По ее данным, это на 92% меньше, чем было в аналогичный период прошлого года. Число новых точек за этот же период сократилось с 12 до двух. Всего эксперты проанализировали 52 столичных молла. По итогам же всего 2025 года в исследуемых объектах было запущено 22 таких магазина общей площадью почти 3945 кв. м, говорит директор подразделения торговой недвижимости CORE.XP Евгения Прилуцкая. Динамику за предыдущий год она не приводит.

Количество и площадь точек по продаже детских товаров действительно снижаются, подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты. Так, руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев уверяет, что в период с 2023 по 2026 г. совокупный размер магазинов данной специализации в средних и крупных торговых центрах уменьшился на 12%. Абсолютные значения он не привел, но, по его словам, основной спад начался после 2024 г.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте