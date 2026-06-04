«Русская платина» вложит в Черногорское месторождение 500 млрд рублей

«Русская платина» вложит в Черногорское месторождение 500 млрд рублейПроизводство медного и никелевого концентрата планируется начать в этом году
Компания «Русская платина» Мусы Бажаева планирует начать добычу руды и производство концентратов на Черногорском месторождении на Таймыре в ноябре 2026 г. Об этом рассказал сам Бажаев на ПМЭФ-2026. По его словам, инвестиции в проект составят 500 млрд руб.
Сейчас в рамках строительства Черногорского горно-обогатительного комбината (ГОКа) завершается строительство обогатительной фабрики, введены в эксплуатацию карьер, ТЭЦ и газопровод, уточнил предприниматель, выступая на сессии по редким и редкоземельным металлам.
Проект предусматривает добычу медно-никелевой руды в объеме 7–9 млн т в год, пояснил Бажаев позднее журналистам в кулуарах форума. Помимо меди и никеля руда месторождения содержит платину, палладий, а также золото, серебро, кобальт, теллур и селен, отметил он. Эти элементы востребованы как в гражданской, так и в оборонной промышленности, подчеркнул предприниматель.
На втором этапе реализации проекта «Русской платины» на Таймыре будет введено в эксплуатацию месторождение «Норильск-1» (южная часть, северную разрабатывает «Норникель». – «Ведомости»), что позволит увеличить добычу руды до 14 млн т в год и производить 55 т платины и палладия, отметил Бажаев. Сроки реализации второй очереди проекта он не уточнил. Срок эксплуатации месторождений, по его словам, составит 50 лет.
Ранее ввод в эксплуатацию Черногорского ГОКа планировался в 2024 г. Запуск был перенесен из-за сложностей с поставками оборудования, пояснил предприниматель. «Основные производители оборудования нам его не отдали после начала СВО. Мы переориентировались на другие рынки – Китай, Турцию, ЮАР, заменили оборудование, поэтому вовремя не запустились», – сказал Бажаев (цитата по «Интерфаксу») .
Он также не исключил, что компания вернется к обсуждению партнерства по проекту с «Норникелем».
Проект по освоению Черногорского месторождения реализует Черногорская горнорудная компания (ЧГРК, входит в «Русскую платину»). В феврале 2022 г. она подписала договор с ВЭБ.РФ и ВТБ о предоставлении синдицированного кредита на сумму до 180 млрд руб. на строительство первой очереди Черногорского ГОКа. Общий объем инвестиций в проект тогда оценивался в 240 млрд руб.
«Русская платина» приобрела ЧГРК в апреле 2011 г. Компания владеет лицензией на разведку и добычу на Черногорском месторождении, расположенном в 15 км от Норильска (Красноярский край). Содержание никеля в руде месторождения составляет 0,25%, меди – 0,2%, металлов платиновой группы и золота – 3,19 г/т. Запасы руды составляют 131 млн т. Конечная продукция – медный и никелевый концентрат с высоким содержанием палладия и платины. Проект предусматривает строительство обогатительной фабрики и металлургического завода для выпуска высокообогащенного концентрата драгметаллов.
Изначально «Русская платина» вела переговоры с «Норникелем» о создании совместного предприятия (СП) для освоения Черногорского месторождения и южной части месторождения «Норильск-1» с объемом инвестиций в $15 млрд. Но в марте 2020 г. стороны отказались от совместного проекта: против создания СП выступал акционер «Норникеля» – «Русал».
После отмены сделки в начале декабря 2021 г. ЧГРК удалось договориться с «Норникелем» об операционном партнерстве: компания заключила с Global Palladium Fund (палладиевый фонд «Норникеля») пятилетние контракты на поставку с Черногорского ГОКа 960 000 т никелевого и 280 000 т медного концентрата. Кроме того, компании подписали ряд сервисных контрактов на поставку ЧГРК электроэнергии, газа, нефтепродуктов, а также предоставление услуг железнодорожного и речного транспорта и перевалки грузов в портах.
Никелевый и медный концентрат и платиноиды – продукты, на которые сохраняется высокий спрос на рынке, говорит аналитик ФГ «Финам» Егор Вершинин. Главным потребителям металлов, производимых из руды Черногорского месторождения, будет Китай, считает он.
При этом отсутствие у компании мощностей по переработке концентрата и использование мощностей «Норникеля» снижает рентабельность проекта, считают Вершинин и советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников.
Риском реализации проекта являются антироссийские санкции, которые могут сдвинуть сроки поставок оборудования и горной техники и привести к дополнительным затратам, отмечают эксперты. Вершинин также считает риском неопределенность объема спроса на платину и палладий в автомобильной промышленности в долгосрочной перспективе.
Создание СП «Русской платины» и «Норникеля» маловероятно, говорит Шапошников. По его мнению, партнерство ограничится поставками концентрата на мощности «Норникеля». Вершинин считает, что объединение активов возможно на втором этапе реализации проекта «Русской платины». Но это произойдет не ранее 2028–2030 гг., полагает он.