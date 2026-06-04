«Русская платина» вложит в Черногорское месторождение 500 млрд рублей

После отмены сделки в начале декабря 2021 г. ЧГРК удалось договориться с «Норникелем» об операционном партнерстве: компания заключила с Global Palladium Fund (палладиевый фонд «Норникеля») пятилетние контракты на поставку с Черногорского ГОКа 960 000 т никелевого и 280 000 т медного концентрата. Кроме того, компании подписали ряд сервисных контрактов на поставку ЧГРК электроэнергии, газа, нефтепродуктов, а также предоставление услуг железнодорожного и речного транспорта и перевалки грузов в портах.