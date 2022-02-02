ВЭБ.РФ и ВТБ профинансируют «Русскую платину» Мусы Бажаева на 180 млрд рублей

Изначально «Русская платина» вела переговоры с «Норникелем» о создании СП для освоения Черногорского месторождения и южной части месторождения «Норильск-1» с объемом инвестиций в $15 млрд. Но в марте 2020 г. стороны отказались от совместного проекта: против СП выступал акционер «Норникеля» UC Rusal. Сложность самостоятельной реализации проекта для «Русской платины» заключается в фактическом отсутствии у компании собственной инфраструктуры в регионе. После развала сделки по СП в начале декабря 2021 г. ЧГРК все же удалось договориться с «Норникелем» об операционном партнерстве: компания заключила с Global Palladium Fund (палладиевый фонд «Норникеля») пятилетние контракты на поставку с Черногорского ГОКа 960 000 т никелевого и 280 000 т медного концентрата. Кроме того, компании подписали ряд сервисных контрактов на поставку ЧГРК электроэнергии, газа, нефтепродуктов, а также предоставление услуг железнодорожного и речного транспорта и перевалку грузов до 2026 г. в портах (дудинском, красноярском, лесосибирском, архангельском и мурманском).