ВЭБ.РФ и ВТБ профинансируют «Русскую платину» Мусы Бажаева на 180 млрд рублей

ВЭБ.РФ и ВТБ профинансируют «Русскую платину» Мусы Бажаева на 180 млрд рублейКомпания может стать второй в России по добыче платины и палладия
ВЭБ.РФ и ВТБ предоставят компании синдицированный кредит на сумму до 180 млрд руб. на строительство первой очереди горно-обогатительного комплекса (ГОК) на месторождении. Финансирование начнется уже в феврале 2022 г. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 240 млрд руб.
На всем сроке кредитования (он не раскрывается, но ввод ГОКа в эксплуатацию намечен на 2024 г.) предусмотрена госсубсидия на компенсацию роста ключевой ставки ЦБ, следует из сообщения ВЭБ.РФ. Также в рамках сделки госкорпорация предоставит транш, который может быть направлен на уплату процентов на инвестиционной стадии проекта и частично на покрытие возможного увеличения его бюджета. Другие условия финансирования не раскрываются.
Гендиректор «Русской платины» Евгений Воробейчик, слова которого приводятся в релизе компании, подчеркнул, что разработка Черногорского месторождения позволит создать в РФ второго по величине производителя палладия и платины (планируемый объем выпуска он не уточнил). Сегодня самым крупным производителем этих металлов является «Норникель»: в 2021 г. компания выпустила 2,6 млн унций палладия и 641 000 унций платины. Топ-менеджер добавил, что следующий этап реализации проекта предполагает обустройство южной части месторождения «Норильск-1».
Запасы Черногорского месторождения – 131 млн т руды с содержанием палладия, платины, родия и золота. Проектная производственная мощность первой очереди Черногорского ГОКа составляет 7 млн т руды в год, его конечная продукция – медный и никелевый концентрат с высоким содержанием палладия и платины.
«Русская платина» приобрела ЧГРК в апреле 2011 г. Компания владеет лицензией на разведку и добычу на Черногорском месторождении, расположенном в 15 км от Норильска (Красноярский край). Содержание никеля в руде на месторождении составляет 0,25%, меди – 0,2%, металлов платиновой группы и золота – 3,19 г/т. Проект его освоения предусматривает строительство обогатительной фабрики и металлургического завода для выпуска высокообогащенного концентрата драгметаллов.
Как свидетельствуют данные товарной биржи Comex (США), 2 февраля мартовский фьючерс на палладий стоил $2406 за унцию, на платину – $1041 за унцию. Цена на палладий с начала года выросла на 25%. До этого наблюдалось снижение: с мая 2021 г., когда стоимость металла приближалась к $3000 за унцию, палладий подешевел почти вдвое — до $1580 за унцию в декабре. Платина с начала 2022 г. подорожала на 9%, но в 2021 г. этот металл также в основном дешевел. Максимальная цена на платину наблюдалась в феврале прошлого года – $1266 за унцию.
Изначально «Русская платина» вела переговоры с «Норникелем» о создании СП для освоения Черногорского месторождения и южной части месторождения «Норильск-1» с объемом инвестиций в $15 млрд. Но в марте 2020 г. стороны отказались от совместного проекта: против СП выступал акционер «Норникеля» UC Rusal. Сложность самостоятельной реализации проекта для «Русской платины» заключается в фактическом отсутствии у компании собственной инфраструктуры в регионе. После развала сделки по СП в начале декабря 2021 г. ЧГРК все же удалось договориться с «Норникелем» об операционном партнерстве: компания заключила с Global Palladium Fund (палладиевый фонд «Норникеля») пятилетние контракты на поставку с Черногорского ГОКа 960 000 т никелевого и 280 000 т медного концентрата. Кроме того, компании подписали ряд сервисных контрактов на поставку ЧГРК электроэнергии, газа, нефтепродуктов, а также предоставление услуг железнодорожного и речного транспорта и перевалку грузов до 2026 г. в портах (дудинском, красноярском, лесосибирском, архангельском и мурманском).
О планах ВЭБ.РФ и ВТБ принять участие в финансировании разработки Черногорского месторождения стало известно в июне 2021 г. На Петербургском экономическом форуме они подписали с «Русской платиной» меморандум о намерениях по проектному финансированию. В конце декабря 2021 г. ВЭБ.РФ сообщал, что общий бюджет проекта на инвестиционной фазе оценивается в $3 млрд, сумма синдицированного кредита – $2,3 млрд.
При этом еще до переговоров с «Норникелем» «Русская платина» рассматривала привлечение ВТБ в проект в качестве акционера. Это предполагал меморандум, подписанный с банком в 2016 г. На момент публикации материала пресс-службы ВТБ и «Русской платины» не ответили на запросы «Ведомостей». Представитель ВЭБ.РФ сообщил, что «сделка не предполагает вхождения ВЭБа в капитал проекта».
Подписание кредитного соглашения по финансированию проекта – важный этап для «Русской платины», но его сложность – в том числе в части инфраструктуры – по-прежнему вызывает вопросы, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Он добавляет, что договоренности с «Норникелем» отчасти решают проблему доступа ЧГРК к инфраструктуре. А механизм фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ повышает вероятность реализации проекта. Проектное финансирование подразумевает участие инвестора в финансировании на уровне 25–30%, так что выделение 60 млрд руб. собственных средств «Русской платины» – стандартная практика, добавляет эксперт. Но задержки в его реализации могут блокировать выделение траншей финансирования со стороны кредитных учреждений, полагает Гришунин.
Проект выглядит вполне рентабельным при текущих ценах на металлы и с учетом запасов месторождения и содержания в руде металлов платиновой группы, отметил начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Геологические условия на Черногорском месторождении сравнимы с работающими месторождениями «Норникеля», отмечает он. По его мнению, с учетом развития мирового автопрома, ужесточения экологических стандартов и растущего дефицита платиноидов можно ожидать устойчивого спроса на продукцию.
После реализации проекта «Русская платина» может занять до 15% рынков никелевого и медного концентрата в России, подсчитал Гришунин. Это хорошая доля на фоне ожидаемого мирового дефицита этих металлов, отмечает он. Исходя из ожидаемых объемов производства по мере развития проекта «Русская платина» может войти в топ-5 мировых производителей палладия, говорит Красноженов. Что касается объемов производства меди и никеля, то они не столь велики по сравнению с объемами производства крупнейших российских компаний – «Норникеля», Русской медной компании и УГМК, отмечает эксперт.