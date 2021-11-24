Аналитики прогнозируют снижение стоимости платины в 2022 году

Но основное снижение спроса в 2021 г. придется на инвестиционный сектор (-86%), в том числе спрос на слитки и монеты из платины снизится на 36%. Спрос на платину в промышленности вырастет на 26%, в ювелирной отрасли – на 5%. В целом суммарный спрос на платину в мире в 2021 г. снизится на 5% до 7,35 млн унций, следует из обзора. При этом предложение металла, по словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, вырастет на 19% в этом году в результате роста производства в ЮАР, что и приводит к избытку предложения. В России крупнейшие производители платины – «Норникель» и Русская платина».