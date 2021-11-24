Аналитики прогнозируют снижение стоимости платины в 2022 году

Аналитики прогнозируют снижение стоимости платины в 2022 годуЭто может произойти из-за перепроизводства металла в мире
Всемирный совет по инвестициям в платину (WPIC, объединение зарубежных производителей металла) пересмотрел прогноз на 2021 г., говорится в обзоре организации от 24 ноября.
WPIC увеличил оценку профицита этого драгметалла по итогам года до 769 000 тройских унций. Это очень близко к максимальному значению за всю историю наблюдений, достигнутому в 2018 г. – 800 000 унций. Еще в сентябре речь шла лишь о профиците в 190 000 унций по итогам текущего года. При этом в 2022 г., по прогнозам организации, профицит платины на рынке составит 637 000 унций. Напомним, что в 2019 и 2020 гг. на рынке наблюдался дефицит этого драгметалла.
Суммарное производство платины в мире с учетом переработки в 2021 г. составит 8,11 млн унций (+19% к уровню 2020 г.), в 2022 г. — 8,24 млн унций (+1%). При этом в 2022 г. ожидается рост спроса на платину на 3% до 7,6 млн унций, в том числе увеличение спроса на 34% со стороны инвесторов.
Излишний объем платины объясняется в том числе сокращением производственных планов автопроизводителей из-за проблем с микрочипами, говорится в обзоре WPIC. Автомобильную отрасль лихорадит из-за дефицита микрочипов уже больше полугода. Производители по всему миру не смогут выпустить в этом году 7–9 млн легковых автомобилей, подсчитали в августе аналитики BCG. В I полугодии 2021 г. потери мирового авторынка составили примерно 4 млн новых автомобилей. Во второй половине года, по прогнозам BCG, не будет собрано еще 3–5 млн машин. По данным сервиса Statista, в 2020 г. в мире было произведено около 77 млн легковых машин.
Дефицит микрочипов возник в конце 2020 г. из-за нехватки мощностей для производства микросхем, говорил ранее «Ведомостям» директор по маркетингу МЦСТ (разработчик процессора «Эльбрус») Константин Трушкин. По его словам, в пандемию коронавируса резко вырос спрос на компьютерную технику, а когда другие производства, включая автозаводы, начали выходить с карантина, у производителей чипов «возникла перегрузка».
В обзоре WPIC говорится, что спрос на платину со стороны автоконцернов тем не менее будет расти: в 2021 г. – на 14%, в 2022 г. – на 20%. Эти показатели оказались значительно ниже предыдущих прогнозов организации: в мартовском обзоре она прогнозировала рост спроса на металл в автопроме в 2021 г. на 25%.
Но основное снижение спроса в 2021 г. придется на инвестиционный сектор (-86%), в том числе спрос на слитки и монеты из платины снизится на 36%. Спрос на платину в промышленности вырастет на 26%, в ювелирной отрасли – на 5%. В целом суммарный спрос на платину в мире в 2021 г. снизится на 5% до 7,35 млн унций, следует из обзора. При этом предложение металла, по словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, вырастет на 19% в этом году в результате роста производства в ЮАР, что и приводит к избытку предложения. В России крупнейшие производители платины – «Норникель» и Русская платина».
Вице-президент, руководитель блока сбыта и коммерции «Норникеля» Антон Берлин сообщил «Ведомостям», что компания в целом согласна с прогнозом WPIC относительно профицита на глобальном рынке платины. «Норникель» оценивает его в 0,9 млн унций в 2021 г. и в 1 млн унций в следующем без учета инвестиционного спроса. Основная причина профицита – растущее производство металла в ЮАР (+1,7 млн унций к 2020 г.), как за счет наращивания добычи на рудниках, так и за счет переработки продукции, накопленной в 2020 г., отметил топ-менеджер. В «Русской платине» не ответили на запрос.
Январские фьючерсы на платину на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) 24 ноября стоили $1016 за унцию. С начала года она подешевела на 8%. Максимальная цена на металл в этом году наблюдалась в феврале – $1266 за унцию.
WPIC прогнозирует снижение производства платины в России по итогам 2021 года на 8% до 644 000 унций и рост в 2022 г. на 3% до 666 000 унций. Снижение добычи платины в России в 2021 г. связано с последствиями подтопления рудников «Норникеля» «Октябрьский» и «Таймырский» на Таймыре в первом квартале, отмечает Гришунин. Тогда прогнозировалось падение производства платиноидов в России на 20%. Более точные оценки предполагают снижение производства в 2021 г. на 7-12%. В следующем году добыча платины в России, по оценкам Гришунина, должна вернуться на уровень 2020 г. Оценка падения производства в России может быть преувеличена, считает аналитик по товарным рынкам «Открытие инвестиции» Оксана Лукичева, поскольку «Норникель» ожидает восстановление полной загрузки мощностей уже в 2022 г.
Отчет WPIC отражает общее мнение аналитиков по рынку платины, говорит Лукичева. В 2021 г. избыток на рынке платины в среднем оценивается в диапазоне 0,7-1,1 млн унций, а в 2022 г. – 0,3-1,1 млн унций, отмечает она. Эксперт согласна, что важной причиной является сокращение спроса со стороны автомобильной промышленности, а также некоторых других отраслей промышленности (стекольная, химическая). Это же подтверждает Гришунин: «Цены на автомобили непропорционально выросли на фоне проблем с производством».
Лукичева также обратила внимание на то, что в 2021 г. также значительно сокращается инвестиционный спрос на платину, в первую очередь в фондах ETF (Exchange Traded Funds; паевой инвестфонд, оптимизированный под массового инвестора).
Рынок платины показывает негативную динамику под влиянием фундаментальных факторов, а также вслед за отрицательной динамикой на рынке золота, добавляет Лукичева. В связи с этим инвесторы в ETF-фонды предпочитают выходить из драгметалла и вкладывать в акции самих компаний-производителей драгметаллов платиновой группы. Гришунин также отмечает, что инвестиции в драгметаллы в 2021 г. снижались за счет перетока инвесторов в криптовалюты.
По мнению Лукичевой, до конца 2021 г. цены на платину продолжат колебаться на текущем уровне – около $1000 за унцию «при условии отсутствия сюрпризов со стороны ФРС США». По оценке Гришунина, цена на платину может продолжить снижаться в течение 2022 г. до уровня $900-950 за унцию. Лукичева же считает, что высокая доступность металла в 2022 г. будет удерживать котировки в пределах до $1100-1200 за унцию.
По мнению Лукичевой, долгосрочные перспективы у платины позитивные. Темпы производства электромобилей и вытеснения ими автомобилей с двигателями внутреннего сгорания переоцениваются, говорит она. «Даже при благоприятных условиях (субсидии, дорогое топливо и т. п.) доля электромобилей в мире к 2025 г. может вырасти до 18% против 5% в текущем году, а к 2030 г. и до 50%. Это окажет негативное влияние на потребление платиноидов, но на платину – в меньшей степени, так как ее могут начать использовать в транспортном сегменте с водородными топливными элементами», – отмечает аналитик. Она также обращает внимание на то, что производство гибридных автомобилей потребует увеличения потребления платиноидов, особенно с учетом внедрения более строгих норм выбросов СО2 по всему миру.