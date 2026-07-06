Недорогой икры может стать меньше из-за новых правил проверок

Проект Минздрава был направлен Аналитическим центром при правительстве в рабочую группу по «регуляторной гильотине» в сфере рыболовства, участники которой выступили против предложенного индикатора риска по икре, подтвердил сопредседатель группы, президент ВАРПЭ Герман Зверев. По словам Зверева, сейчас в документе не учтены факторы, влияющие на ценообразование. Например, средняя цена икры по лососевым и осетровым видам будет рассчитываться совокупно, но если первая стоит от 9000 до 14 000 руб. за 1 кг, то вторая – от 60 000 руб. Кроме того, в один ряд с обычной икрой поставлена структурированная, которая в разы дешевле натуральной.