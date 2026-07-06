Недорогой икры может стать меньше из-за новых правил проверок

Недорогой икры может стать меньше из-за новых правил проверокИх смогут проводить при снижении розничной цены на треть от среднемесячной цены реализации аналогичных товаров
Основанием для внеплановых проверок Роспотребнадзором производителей икры, молочных продуктов, обуви и одежды из шерсти может стать продажа этой продукции в рознице по цене на 30% ниже среднемесячной цены реализации аналогичных товаров, следует из проекта приказа Минздрава. Для отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе с соком, ценовое отклонение предлагается установить в размере 60%. Копия документа есть у «Ведомостей». Его подлинность подтвердили два собеседника «Ведомостей», знакомых с ходом подготовки проекта. «Ведомости» направили запрос в Минздрав.
Новый индикатор риска разработали Роспотребнадзор с оператором системы маркировки ЦРПТ, пояснил представитель службы. Отклонение цены может указывать на повышенную вероятность оборота продукции с нарушениями обязательных требований и быть основанием для риск-анализа, добавил он. Фиксировать данные о розничных ценах и передавать их в контрольные органы будет система маркировки «Честный знак» (ЧЗ). Такая информация сохраняется в ней в момент выбытия товара из оборота, сказал представитель ЦРПТ. Через ЧЗ будут формироваться и ценовые выборки.
Проект Минздрава был направлен Аналитическим центром при правительстве в рабочую группу по «регуляторной гильотине» в сфере рыболовства, участники которой выступили против предложенного индикатора риска по икре, подтвердил сопредседатель группы, президент ВАРПЭ Герман Зверев. По словам Зверева, сейчас в документе не учтены факторы, влияющие на ценообразование. Например, средняя цена икры по лососевым и осетровым видам будет рассчитываться совокупно, но если первая стоит от 9000 до 14 000 руб. за 1 кг, то вторая – от 60 000 руб. Кроме того, в один ряд с обычной икрой поставлена структурированная, которая в разы дешевле натуральной.
На цену также влияет сезонность промысла: производство красной икры привязано к динамике добычи лососевых, которая идет с мая до начала ноября, а основной объем выпуска черной приходится на ноябрь – январь.
Икра в дешевой пластиковой упаковке может подпадать под индикатор риска, несмотря на добросовестность производителя и продавца.
В «Союзмолоке» отмечают, что средняя цена за календарный месяц не учитывает реальные ценовые колебания. Например, если товар был введен в оборот в период массовой акции, его цена может быть ниже средней без нарушения законодательства, замечает менеджер союза по связям с госорганами Анастасия Жарова.
Она также обращает внимание на некорректность формулировки «аналогичные товары» как объединяющей в себе товары разных кодов ТН ВЭД ЕАЭС с кратно различающейся себестоимостью и ценой. Например, только за счет различий в методах термической обработки разница в ценах на питьевое молоко превышает 20%, приводит она данные Росстата.
Логика регулятора понятна – использовать параметры, сильное отклонение от которых может свидетельствовать о рисках фальсификации, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Но фальсификат может продаваться и по цене оригинала, а легальный товар – ниже средней цены из-за эффективного производства, логистики или меньшей наценки, говорит Жарова. Таким образом, индикатор фиксирует цену, но не выявляет признаки нелегального производства, поэтому и риск ложных срабатываний будет крайне высоким, опасается она.
Оценка работы производителя, по мнению Бурмистрова, не может быть завязана на анализе розничных цен, которые от него не зависят. Этой же позиции придерживается заместитель гендиректора ГК «Черноголовка» по взаимодействию с органами госвласти Евгений Кореньков. «Ценообразование находится в зоне ответственности участников розничной торговли, а не производителей», – напомнил он, поясняя некорректность идеи расчета индикатора риска.
В Роспотребнадзоре противоречия в этом не видят, называя розничную цену наиболее видимым показателем, который отражает конечную цену для потребителя и может быть сопоставлен по товарной категории, периоду, региону, площадке продажи и аналогичным товарам. Закупочная цена менее прозрачна и часто зависит от индивидуальных договоров, бонусов, отсрочек, маркетинговых соглашений, логистических условий и коммерческих скидок, заявили в службе.
Новый индикатор может стимулировать производителей и ритейлеров удерживать цены выше порогового уровня, чтобы избежать проверок, считает партнер консалтинговой компании Neo Альбина Корягина. В подготовленной ВАРПЭ позиции рабочей группы по проекту названы такие же риски: «Торговые сети во избежание проверок своих торговых точек прекратят закупки более дешевой икры. Производители и ритейлеры, в свою очередь, более дешевой икры будут вынуждены поднимать цены до уровня, не попадающего под индикатор риска».
В результате, по мнению Корягиной, рынок также может отказаться от глубоких скидок и промоакций, новые производители – лишиться важного инструмента ценовой конкуренции, а собственные торговые марки сетей в этих категориях окажутся под ударом.
Для крупных агрохолдингов индикатор риска превращает цену, сниженную за счет эффекта масштаба, из конкурентного преимущества в презумпцию виновности, добавила она. По мнению Корягиной, инициатива требует существенной доработки.
Председатель АКОРТ Станислав Богданов сообщил, что ассоциация пока изучает поступившие предложения и их влияние на работу торговли. В Минсельхоз и ФАС России инициатива о новых индикаторах риска не поступала, сообщили в пресс-службах ведомств.
«Ведомости» направили запросы в Минпромторг, «Союзнапитки», Национальный обувной союз и Союзлегпром. В Российском союзе кожевников и обувщиков отказались от комментариев.