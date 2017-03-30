Cenovus Energy купит у ConocoPhillips нефтегазовые активы в Канаде за $13,2 млрд

Энергокомпания Cenovus Energy сообщила, что договорилась о выкупе 50% в совместном с американской ConocoPhillips предприятии по разработке нефтеносных песков в Канаде, а также ряда других активов на 17,7 млрд канадских долларов ($13,2 млрд). Как цитирует «Прайм», приобретаемые активы обеспечат в 2017 г. добычу в объеме 298 000 баррелей нефтяного эквивалента в день.

Речь идет о покупке половины в СП FCCL Partnership, которая работает в Альберте, а также большей части активов ConocoPhillips в Альберте и Британской Колумбии. За них Cenovus заплатит 14,1 млн канадских долларов деньгами, еще 208 млн – своими ациями, а также запустит сделку по выкупленной эмиссии своих акций на 3 млрд долларов, сообщает «Прайм». Сделка должна быть завершена во II квартале 2017 г.