«Почта России» не считает зарплаты своих сотрудников низкими

«Почта России» не согласна с выводами, которые высказывались в программе «Реальные цифры» на Общественном телевидении России (ОТР). Журналисты назвали зарплаты почтовых работников в России низкими. С 2013 г. их доходы увеличились на 25,4% до 20 900 руб. в месяц. По 5000-6000 руб. получают только почтальоны в малых селах, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя сибирского филиала «Почты России» Антона Калтыгина.

В программе «Реальные цифры», говорилось о том, что зарплаты российских почтальонов низкие и у некоторых едва превышают 2000 руб. «2800 руб. ставка – 0,4. Занятость на все 100%. Омская область, Азовский район, село Александровка. Полтавский почтамт», - говорилось в программе. Журналисты провели опрос и пришли к выводу, что средняя зарплата почтальона в России составляет около 8800 руб.

«За последние четыре года "Почта России" инвестировала в фонд оплаты труда сотрудников более 22 млрд руб., из них в 2016 г. - 8,3 млрд руб. В результате с 2013 г. средняя зарплата выросла на 25,4% с 16 700 до 20 900 руб. в месяц. Эта цифра подразумевает не только зарплату почтальонов, как указывает ОТР, а среднюю зарплату всех почтовых работников предприятия», - говорится в сообщении.

В «Почте России» отметили, что коллектив предприятия на 85% состоит из основного производственного персонала - 300 000 человек. Из них более 65 000 работают на неполной ставке, а в отдаленных и малонаселенных пунктах занятость почтальона не превышает трех дней в неделю по три часа. Поэтому они и получают по 5000-6000 руб. в месяц.

По данным компании, на 29 марта 2017 г. фактическая средняя зарплата почтальонов в Омской области составляет 14 118 руб., по Омску – 14 741 руб. По Сибирскому федеральному округу средняя зарплата почтальона в 2016 г. была около 14 000 руб., максимальная – около 15 000 руб., для операторов почтовой связи - около 17 000 и 18 000 руб. соответственно.