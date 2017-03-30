На основателя «Юлмарта» завели уголовное дело – РБК

На основателя онлайн-ритейлера «Юлмарт» Алексея Никтина и бывшего гендиректора компании Сергея Федоринова возбуждено уголовное дело, пишет РБК со ссылкой на основного акционера компании Дмитрия Костыгина.

По данным источника ресурса, уголовное дело возбуждено по заявлению территориального подразделения Федеральной налоговой службы (ФНС), в середине марта в квартире одного из сотрудников прошел обыск. Костыгин считает, что уголовные дела подогреты усилиями сотрудников Сбербанка — основного кредитора «Юлмарта». Директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев заявил РБК, что текущие действия и заявления Костыгина похожи на шантаж с требованием списать часть долга.

Сбербанк 16 марта подал иск о взыскании 1 млрд руб. к Августу Мейеру, Костыгину (Костыгин вместе с Мейером контролируют 61,5% компании), Михаилу Васинкевичу (контролирует 38,5%) и Федоринову. В марте 2016 г. Сбербанк открыл НАО «Юлмарт» возобновляемую кредитную линию на 1 млрд руб. до сентября 2017 г., сказано в иске. Банк требует с совладельцев и гендиректора «суммы по договору займа». 21 марта суд принял иск к рассмотрению.

Сбербанк намерен подать иск о банкротстве трех структур ГК «Юлмарт» – НАО «Юлмарт», ООО «Юлмарт девелопмент» и ООО «Юлмарт продуктово-закупочная компания» («Юлмарт ПЗК»), следует из Единого федерального реестра юридически значимых сведений о деятельности юрлиц.

Арбитражный суд уже рассматривает несколько исков о банкротстве структур онлайн-ритейлера. Иск к головной структуре – НАО «Юлмарт» – подал Олег Морозов, партнер Дмитрия Костыгина. Ранее Костыгин переуступил Морозову права требования более чем на 250 млн руб., Сбербанк пытается оспорить эту сделку.