«Лукойл» может продать часть своих АЗС компаниям EKA и «Нефтьмагистраль» – RNS

Как сообщает RNS, EKA и «Нефтьмагистраль» ведут переговоры о покупке некоторых заправок «Лукойла». «Лукойл» ведет переговоры с рядом компаний, в их числе компании EKA и «Нефтьмагистраль», - рассказал агентству источник в отрасли.

Источник в «Лукойле» подтвердил, что переговоры с российскими инвесторами идут, однако не уточнил их названия. По его словам, компания также ждет предложений от иностранных инвесторов.

В пресс-службе «Лукойла» не стали комментировать эту информацию. Представители EKA и «Нефтьмагистрали» были недоступны для комментариев.