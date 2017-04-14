Бывший топ-менеджер «Интеко» задержан по жалобе Батуриной – агентство «Москва»

13 апреля в Москве по жалобе жены экс-мэра города Елены Батуриной задержан бывший топ-менеджер «Интеко», компании, которую Батурина основала, сообщило «Рен-ТВ». Как уточнил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах, против Игоря Варданяна возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Его отпустили под подписку о невыезде.

Батурина написала заявление о мошенничестве в полицию 13 апреля, сказал собеседник агентства. «Она заявила, что в ноябре 2010 г. в помещении нотариальной конторы в Вознесенском пер. Варданян заключил с ней договор купли-продажи долей в уставном капитале компании «Альфа-пласт», в соответствии с которым Батурина передала в собственность ООО «Сигма-капитал», в котором Варданян является единоличным учредителем и генеральным директором, 100% долей в уставном капитале компании «Альфа пласт», номинальная стоимость которой составляет более 1 млн руб.», - сказал он. По утверждению заявительницы, Варданян своих обязательств не исполнил и деньги не вернул, чем причинил ей материальный ущерб в особо крупном размере, добавил собеседник агентства.

Весной 2016 г. сообщалось, что Арбитражный суд Москвы по иску Батуриной признал Варданяна банкротом. Она требовала от него 479,3 млн руб. долга.