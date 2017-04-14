Сергей Курченко может получить контроль за поставками российских сжиженных газов на Украину – «Коммерсантъ»

Украинский бизнесмен Сергей Курченко может стать монопольным поставщиком российских сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Украину, пишет «Коммерсантъ». По информации нескольких его источников, 11 апреля на совещании с представителями нефтегазовых компаний замминистра энергетики Кирилл Молодцов предупредил, что с 1 мая вывоз СУГ на Украину будет ограничен по решению Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Тогда же было объявлено, что аккредитацию ФСТЭК пройдут три украинские компании, через которые можно будет продолжить работу: это «Ойл трейдинг групп» (бенефициар, по данным украинского реестра, Виктория Панарина), ООО «Нефтепродукт трейдинг» (принадлежит гонконгской Silver Prime Inс. Ltd) и ООО «Перспектива трейд групп» (владелец — Светлана Глущенко). Представители этих компаний также участвовали в совещании, пишет газета.

Четыре источника издания полагают, что за всеми тремя компаниями стоит Сергей Курченко, бизнесмен, который считается близким к экс-президенту Украины Виктору Януковичу, и сын Януковича Александр. Представители компании Сергея Курченко ВЕТЭК, которая контролировала почти все поставки СУГ и нефтепродуктов на Украине до смены власти в 2014 г., также присутствовали на встрече в Минэнерго 11 апреля, говорят собеседники газеты.