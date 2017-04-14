Россельхозцентр сообщил о гибели половины озимых на Северном Кавказе

Россельхозцентр встревожен состоянием озимых на Северном Кавказе, этот регион является одним из крупных производителей зерна. Там посевы на 45% обследованных площадей перезимовали удовлетворительно, «остальные площади перенесли зиму плохо», цитирует «Интерфакс». Из обследованных в Северо-Кавказском округе более 2 млн га озимых на 961 300 га число погибших растений составило около 50%, на 160 400 га - более 50%. «В Ставропольском крае озимые крайне неудовлетворительно перезимовали на 783 100 га, на 943 500 га посевы погибли почти на половине площадей», - говорится в сообщении.

В целом по стране озимые хорошо перенесли зиму. Как сообщает Россельхозцентр, из общей площади сева озимых в 16,969 млн га было обследовано 12,782 млн га (75%). Более 52% обследованных площадей получили оценку в 5 баллов, которая свидетельствует о том, что на полях нет участков погибших растений и изреженность стеблей визуально незаметна. На 31% площадей изреженность стеблей была небольшой, число погибших растений не превышало 25% (4 балла). Гибель около 50% растений и значительная изреженность стеблей обнаружена на 14% площадей. На 2% площадей была отмечена гибель более половины посевов. Немного растений сохранилось на 1% площадей.

В Центральном федеральном округе в хорошем состоянии находятся 96% обследованных площадей озимых, в Северо-Западном - 93%, в Южном - 94%, в Приволжском - 79%, в Уральском - 90%, в Сибирском - 99,5%, в Дальневосточном - 100%. Минсельхоз в этом году рассчитывает на сбор около 110 млн т зерна против 120,7 млн т годом ранее.