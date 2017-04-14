Представитель Якунина отрицает связь Владимира Якунина с Михаилом Рабиновичем

Аналитики KPMG провели анализ деятельности Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) в 2013–2015 гг. и обнаружили, что порядка 80% договоров на обслуживание вагонов ФПК заключено с единственным поставщиком, писали «Ведомости». В частности, сервисные услуги ФПК оказывали «Вагон-сервис», «Вагонреммаш». Они, как обнаружила KPMG, связаны с Михаилом Рабиновичем, членом совета директоров «дочек» ФПК – «РЖД тур» и «Трэвел-тур», а также с Константином Филатовым, членом совета директоров РТК, еще одной «дочки» ФПК.

Два человека, близких к РЖД, подтверждали, что Рабинович связан с ремонтными компаниями, выполняющими заказы ФПК. Два собеседника, близких к железнодорожной монополии, называли его связанным с бывшим президентом РЖД Владимиром Якуниным.

Михаил Рабинович «не связан» с Якуниным, прокомментировал «Ведомостям» представитель Якунина Григорий Левченко. «Я не могу утверждать, что у них не было общих знакомых - в отрасли все люди через кого-то знакомы. Но Михаил Рабинович точно не числился в списке контактов Владимира Ивановича», - сказал он.

KPMG считает, что в 2013–2015 гг. связанные с Рабиновичем компании получили от ФПК контрактов на 37 млрд руб. Кроме того, пишут аудиторы, в 2014 г. ФПК приняла на себя обязательство перед «Вагонреммашем» более чем на 17 млрд руб. по договорам со сроком исполнения не ранее 2018 г.