«Роснефти» придется потратить 25 млрд рублей на устранение нарушений на НПЗ «Башнефти»

«Роснефть» до 2022 г. потратит 25 млрд руб. на устранения нарушений на уфимских НПЗ «Башнефти», выявленных Ростехнадзором, сообщил руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин.

«Нами были выявлены серьезные нарушения [на НПЗ "Башнефти"], они в настоящее время подготовили программу по их устранению, и мы ее им согласовали. Они [»Башнефть«] планируют потратить на устранение нарушений 25 млрд руб.», - сказал Алешин.

Он также отметил, что два сотрудника «Башнефти» дисквалифицированы, «остальные уволены». «Они сами их уволили», - добавил глава ведомства.

По словам Алешина, по авариям на НПЗ «Башнефти», где закончено расследование, выявлена вина экспертных организаций.

Ростехнадзор проводил расследование трех аварий, произошедших на НПЗ «Башнефти» 20, 29 января и 9 февраля 2017 г. «По предварительным данным, систематической причиной аварий явилось нарушение требований промышленной безопасности в части организации и проведения ремонтных работ и работ по обслуживанию, техническому диагностированию и экспертизе технических устройств, а также ненадлежащие действия подрядных организаций (ремонтных и экспертных), осуществлявших указанные работы», - говорилось в сообщении Ростехназдора. По итогам проверки ведомство потребовало дисквалификации ряда сотрудников «Башнефти».

«Роснефть» после проверки Ростехнадзора возложила ответственность за выявленные недостатки на прежнее руководство недавно приобретенной компании.