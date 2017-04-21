Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал дивиденды по итогам 2016 года в 25% от прибыли по МСФО

Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить дивиденды по итогам 2016 г. в размере 50,64 млрд руб., или 10,68 руб.

Общий размер дивидендов соответствует 25,3% от величины чистой прибыли «Газпром нефти» по МСФО, которая по итогам 2016 г. составила 200,2 млрд руб. Компания отмечает, что это будут рекордные дивиденды за всю историю «Газпром нефти».

Годовое собрание акционеров «Газпром нефти» пройдет в Санкт-Петербурге 9 июня. Список лиц, имеющих право на участие, будет составлен по данным на 15 мая.