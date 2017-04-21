Антимонопольный комитет Украины потребовал принудительно взыскать с «Газпрома» $6,4 млрд

В департамент государственной исполнительной службы минюста Украины поступило заявление Антимонопольного комитета страны (АМКУ) с требованием принудительно взыскать с «Газпрома» 172 млрд грн ($6,4 млрд).

Согласно сообщению АМКУ, Хозяйственный суд Киева 17 марта постановил взыскать эту сумму с российской компании на основании вступившего в законную силу судебного решения.

«Антимонопольный комитет Украины осуществил все необходимые меры по принудительному взысканию с ПАО "Газпром" штрафа и пени», – говорится в сообщении ведомства.

В январе прошлого года Антимонопольный комитет оштрафовал «Газпром» на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами. Киевский апелляционный хозяйственный суд в очередной раз 22 февраля оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с «Газпрома» штрафа, который вырос уже до 172 млрд грн за счет пени за его неоплату.