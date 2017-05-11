Суд признал банкротом оптовую компанию ювелирного холдинга «Адамас»

Арбитражный суд Москвы признал банкротом «Адамас-ювелир» - оптовое подразделение ювелирного холдинга «Адамас». В отношении компании открыто конкурсное производство сроком на полгода, передает РИА «Новости».

Представитель временного управляющего Кристины Тутовой заявил в суде, что восстановление платежеспособности компании невозможно, кредиторы выступили за переход к конкурсному производству. Суд выбрал Тутову конкурсным управляющим, ее отчет назначен на 8 ноября.

Процедура наблюдения в «Адамас-ювелире» была введена в январе 2016 г. по заявлению банка «ФК Открытие».