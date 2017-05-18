Замминистра финансов допустил отказ от приватизации «Аэрофлота»

Приватизация «Аэрофлота» может не состояться, поскольку обсуждается возможность исключения компании из списка предприятий для приватизации. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Ранее министр транспорта России Максим Соколов заявил, что не видит необходимости в приватизации «Аэрофлота» в ближайшее время. По его словам, так как доля государства в компании составляет чуть более 50%, ее дальнейшее снижение приведет к тому, что оно полностью утратит контроль в стратегических решениях развития.

Между тем гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в феврале положительно оценил идею приватизации группы компаний. «Компания стоит сейчас дорого, больше $3 млрд. Наши акции выросли буквально на глазах, за год – в три раза, хотя был момент, когда их цена падала до 20 руб. за штуку. Это 2014 г., когда санкции ввели. Сейчас акция стоит почти 180 руб., прогноз – 210», - подчеркнул он.