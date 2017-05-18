Акции «Газпрома» ускорили падение после известий о дивидендах

Акции «Газпрома» во второй половине торгов в четверг ускорили снижение после известий, что рекомендация совета директоров по размеру дивидендов будет незначительно превышать первоначальную рекомендацию 7,89 руб. на бумагу.

На Московской бирже акции «Газпрома» к 15.02 мск упали до 129,2 руб. (-2,2%), минимум сделок - 128,65 руб. (минимум с 25 апреля). Объем торгов бумагами «Газпрома» превысил 3,24 млрд руб. Как сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом дискуссии на совете директоров, символическая корректировка размера рекомендации может составить порядка 10 коп. на акцию.