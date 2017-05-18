«Роснефть» планирует инвестировать в Германии 300 млн евро в ближайшие пять лет

«Роснефть» планирует направить 300 млн евро в ближайшие пять лет на расширение долей в германских НПЗ, сообщил гендиректор немецкого подразделения НК Брайан Честерман.

Предправления «Роснефти» Игорь Сечин уточнил, что компания направит совокупно 600 млн евро на модернизацию своих НПЗ в Германии, из них 300 млн евро уже выделены.

«Роснефть» планирует выйти на прямую продажу нефтепродуктов немецким потребителям, заявил Сечин.

«Мы бы хотели развивать свой бизнес для поставок нефтепродуктов немецким потребителям - в распределительных сетях, бункеровке и авиатопливе», - сообщил Сечин на открытии представительства в Германии.

Как сообщалось, у НК «Роснефть» 10 мая появилась подконтрольная организация Rosneft Deutschland GmbH, зарегистрированная в Берлине (Германия). «Роснефть» имеет в Rosneft Deutschland GmbH косвенный контроль и право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления. «Роснефть» контролирует германскую структуру через ООО «РН-Иностранные проекты» (Москва) и Rosneft Holdings LTD S.A. (Люксембург).

«Роснефть» 31 декабря 2016 г. приобрела доли в НПЗ в ФРГ в рамках сделки по реорганизации Ruhr Oel GmbH, совместной деятельности с группой компаний BP по переработке и сбыту нефти в Западной Европе. Сумма сделки приобретения долей в нефтеперерабатывающих заводах в Германии составила $1,522 млрд.

В результате сделки по реорганизации Ruhr Oel GmbH «Роснефть» напрямую стала акционером и увеличила свои доли участия в нефтеперерабатывающих заводах Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH - до 25% (с 12,5%), Mineraloelraffinerie Oberrhein GmbH - до 24% (с 12%), PCK Raffinerie GmbH - до 54,17% (с 35,42%). BP, в свою очередь, консолидировала 100% долей в нефтеперерабатывающем заводе Gelsenkirchen и предприятии по производству растворителей DHC Solvent Chemie GmbH.

В 2017 г. «Роснефть» планирует поставить в Германию 7,3 млн т нефти.