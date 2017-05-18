Евросоюз включил украинскую авиакомпанию «Урга» в черный список

Евросоюз включил украинскую авиакомпанию «Урга» в черный список, запретив таким образом ей выполнять рейсы в страны ЕС. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

В нем отмечается, что ЕК пересмотрела черный список ЕС по авиации, добавив в него, помимо украинской, еще три авиакомпании - из Зимбабве, Нигерии и Сент-Винсента и Гренадин.

«Они включены в список из-за нерешенных проблем в области безопасности, которые были выявлены Европейским агентством авиационной безопасности», - говорится в документе.

В так называемый авиационный черный список ЕС входит 181 компания из 16 стран.