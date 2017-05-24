Турция ограничила поставки подсолнечного масла из России

Турция ввела ограничения на беспошлинные поставки российского подсолнечного масла, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева.

«Мы получили информацию, что происходит аналогичная ситуация по подсолнечному маслу — вводятся ограничения по поставкам подсолнечного масла. Все это происходит в неофициальной плоскости», — сказал Мальцев. Ранее российская Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) подтвердила введение Турцией ограничений на беспошлинные поставки пшеницы. Россия теперь может поставлять только 25% от всех выданных лицензий на импорт в режиме внутренней переработки.

Он добавил, что заявки на поставки удовлетворяют не в полном объеме. «Квота составляет 15-30%», — уточнил Мальцев.

Турецкие власти с 15 марта пересмотрели порядок ввоза ряда видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. Россию не включили в список стран, имеющих право на беспошлинные поставки.