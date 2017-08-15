Чистая прибыль «Совкомфлота» по РСБУ упала на 45% в первом полугодии

Чистая прибыль ПАО «Совкомфлот» по РСБУ упала на 44,8% до 868,166 млн руб. в первом полугодии 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., следует из отчетности компании.

Выручка компании за этот период снизилась на 39,3% до 1,791 млрд руб.

Прибыль до налогообложения составила 956,5 млн руб., что на 42% меньше, чем в январе-июне 2016 г.

Долгосрочные обязательства компании на 30 июня 2017 г. по сравнению с 31 декабря 2016 г. сократились почти в 4,5 раза и составили 223,5 млн руб. Краткосрочные обязательства за этот же период увеличились в 2,6 раза до 1,379 млрд руб.