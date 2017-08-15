S7 планирует открыть в Подмосковье аэроклуб для пилотов-любителей

Группа S7 планирует открыть в подмосковном Ступине аэроклуб для пилотов-любителей, сообщил гендиректор авиакомпании «Сибирь» (входит в S7) Владимир Объедков, выступая на форуме «Территория смыслов».

«Мы начинаем строить серьезный, большой, интересный аэроклуб в Ступинском районе Московской области, где можно будет отучиться на пилота-любителя, где можно будет хранить воздушное судно, квалифицированно его обслуживать», - сказал Объедков.

По его словам, частные пилоты - "очень интересная тема", S7 "полностью за" развитие этого института.