В Латвии создадут газораспределительную компанию Gaso

Акционеры латвийского газового монополиста Latvijas Gaze на собрании во вторник приняли решение в рамках реорганизации компании до конца 2017 г. создать газораспределительное предприятие Gaso. Об этом говорится в сообщении компании.

По закону о либерализации газового рынка Latvijas Gaze должна быть разделена по видам деятельности. В конце 2016 г. была создана Conexus Baltic Grid, которая займется транспортировкой и хранением газа.

Акционерами Latvijas Gaze являются «Газпром» (34%), Marguerite Fund (28,97%), Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и Itera Latvija (структура «Роснефти», 16%). Новый закон в Латвии запрещает газодобывающим компаниям иметь доли в активах по транспортировке газа. Поэтому до 2018 г. «Газпром», Uniper и Itera Latvija должны будут выйти из газотранспортного бизнеса страны.