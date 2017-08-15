Анонс «Ведомостей» на 16 августа 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
НКО станет сложнее получить президентские гранты;
Центризбирком задумался о своей стратегии в соцсетях;
каждый второй молодой сотрудник готов испортить отношения с коллегами ради карьеры.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как Усейн Болт из сельского паренька стал звездой мирового масштаба
и статью на полосе «Комментарии»: почему жанр рэп-баттла оказался так популярен.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».