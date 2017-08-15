Анонс «Ведомостей» на 16 августа 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

НКО станет сложнее получить президентские гранты;

Центризбирком задумался о своей стратегии в соцсетях;

каждый второй молодой сотрудник готов испортить отношения с коллегами ради карьеры.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как Усейн Болт из сельского паренька стал звездой мирового масштаба

и статью на полосе «Комментарии»: почему жанр рэп-баттла оказался так популярен.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».