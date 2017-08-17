«Коммерсантъ»: Минтранс хочет создать новый институт расследования авиапроисшествий

Российское правительство предложило создать новый международный независимый орган по расследованию авиационных происшествий, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на распоряжение по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Астане 14 августа. В совете заявили, что премьер-министры стран-участниц «приняли информацию к сведению».

Инициатором предложения является Минтранс. Изначально министерство предлагало создать новый институт в рамках ЕАЭС. К марту 2018 г. г. планировалось завершить подписание соглашений о сотрудничестве по расследованию авиапроисшествий, а во втором полугодии — создать соответствующие комиссии. Против этого высказались в Минфине, уточнив, что документы ЕАЭС не предусматривают расследования авиапроисшествий, как и создания межгосударственных структур.

Теперь Минтранс готовит новый план на основе межправсоглашения, но вне рамок ЕАЭС. По данным издания, российское правительство намерено направить соответствующие предложения странам-участницам, чтобы они могли высказать свои соображения до 10 сентября.

До сих пор расследованием авиапроисшествий занимался Межгосударственный авиационный комитет (МАК) на основании межгосударственного соглашения с 12 республиками бывшего СССР. Инициатива Минтранса может лишить МАК этого участка работы. В конце 2015 г. комитет фактически лишился полномочий по сертификации авиатехники. Это произошло после скандала с сертификатами Boeing 737 и остановки авиакомпании «Трансаэро» семьи Анодиных-Плешаковых. Формально сертификацию отдали Росавиации.

Источники издания отмечают, что попытки лишить МАК оставшихся полномочий совпали с планами прекратить финансирование комитета с 2018 г. Минтранс предлагает перенаправить взносы в новую структуру.

Собеседник издания, знакомый с позицией МАК, считает, что инициатива Минтранса не согласована с профильными ведомствами - МИДом, Минобороны, Минпромторгом, Минфином, МЧС, Минздравом, ФАС. Он подчеркивает, что до сих пор ни одно из 12 государств - участников соглашения не лишило МАК его функций и не передало их другим международным структурам.

Минфин в своем заключении пишет, что не видит в материалах Минтранса обоснования «необходимости и целесообразности принятия такого системно значимого решения, означающего отказ РФ от дальнейшего участия в межправсоглашении и выход из МАК и Межгоссовета». В Минтрансе сказали, что вопрос прорабатывается. В Минпромторге заявили о сотрудничестве с Минтрансом и поддержке предложений о реформировании системы расследования авиапроисшествий, но подчеркнули, что это вопрос Минтранса и Росавиации. В Минэкономики заявили, что уже письменно поддержали идею Минтранса.