«Почта России» откроет 500 отделений нового формата в 2018 году

«Почта России» в 2018 г. планирует открыть не менее 500 почтовых отделений нового формата, сообщил гендиректор «Почты России» Николай Подгузов в Нижнем Новгороде в пятницу на открытии первого в регионе отделения такого формата.

«В России на данный момент несколько десятков таких отделений уже открыто. Стоимость отделения зависит от его класса, обычно это 10-15-20 млн руб. Если брать нашу адресную программу, то, например, на 2017 г. мы запланировали открыть еще порядка нескольких десятков таких отделений, а в 2018 г. мы хотим открыть не менее 500 таких отделений. То есть на круг это довольно-таки большая сумма - несколько миллиардов рублей ежегодно мы будем инвестировать в "отделения почтовой связи будущего"», - сказал Подгузов журналистам после открытия.

«Это новое лицо "Почты России" - современное, мобильное, на мой взгляд, очень приятное. Действительно, здесь будут предоставляться услуги по новому стандарту. Мы считаем, что таких отделений должно быть, как минимум, несколько тысяч в нашей стране, поэтому в последующие годы мы усилим темпы по введению в строй новых отделений», - сказал гендиректор «Почты России».

В новых отделениях должно сократиться время обслуживания клиентов до двух-трех минут (ранее - порядка восьми минут на одного клиента). Открывшееся в пятницу отделение в Нижнем Новгороде будет обслуживать порядка 500 человек в день. Отделения нового формата оснащены полным комплексом средств доступности для маломобильных посетителей.