«Почта России» увеличила чистый убыток за первое полугодие в 1,9 раза

Чистый убыток «Почты России» по РСБУ в первом полугодии 2017 г. увеличился в 1,9 раза и составил 5,453 млрд руб. против 2,929 млрд руб. за аналогичный период 2016 г., говорится в сообщении оператора.

Увеличение убытка в отчетном периоде связано с сезонными колебаниями деловой активности, ростом фонда оплаты труда на четыре миллиарда рублей, поясняет пресс-служба компании.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг в первом полугодии 2017 г. увеличилась на 6,1% и составила 80,848 млрд руб. В частности, доходы от почтового бизнеса выросли на 4% до 36,4 млрд руб., выручка от посылочного бизнеса возросла на 9% до 18,5 млрд руб. Объем выручки предприятия в сегменте финансового бизнеса увеличился на 6% и составил 24,6 млрд руб. Также был получен инфраструктурный платеж от «Почта банка» в размере 1,3 млрд руб. (с учетом НДС).

Рост выручки «Почта» объясняет повышением эффективности деятельности и среднемесячной выработки на одного работника на 6% (до 42 200 руб. в месяц), в том числе за счет увеличения объемов входящих международных почтовых отправлений. Так, по итогам первого полугодия 2017 г. оператор обработал 147,4 млн международных почтовых отправлений с товарными вложениями, что на 50% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Валовая прибыль за отчетный период составила 398,067 млн руб., снизившись в 7,7 раза. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня 2017 г. увеличились в 1,4 раза по сравнению с началом года – до 52,675 млрд руб., краткосрочные – снизились в 1,6 раза, до 115,578 млрд руб.

Чистая прибыль ФГУП «Почта России» по РСБУ в 2016 г. составила 1,734 млрд руб., что на 9,9% больше, чем в 2015 г. (1,578 млрд руб.).