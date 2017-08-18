Авиакомпания для полетов между Крымом и Сочи получила сертификат эксплуатанта

Росавиация выдала сертификат эксплуатанта авиакомпании «Азимут», которая будет базовым перевозчиком строящегося в Ростовской области нового аэропорта «Платов». «Росавиация выдала авиакомпании "Азимут" сертификат эксплуатанта», — сказал официальный представитель Росавиации.

На заседании президиума Госсовета 15 сентября 2016 г. президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта рассмотреть возможность открытия регулярного авиационного и морского сообщения между Сочи и крымскими курортами. Позже министр транспорта Максим Соколов заявил, что такой авиакомпанией может стать «Азимут» с базированием в новом аэропорту Ростова-на-Дону.

Перевозчик планирует поэтапно, в течение трех лет, сформировать воздушный флот в количестве 12 воздушных судов, большая часть которых будет базироваться в Ростове-на-Дону.