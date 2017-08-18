Новак: доля российской нефти на турецком энергорынке достигает 19%

Доля российской нефти на энергетическом рынке Турции достигает на текущий момент 19%, заявил министр энергетики России Александр Новак на сессии Измирской международной ярмарки.

«Россия является не только крупнейшим поставщиком газа в Турцию. Напомню, что в прошлом году более половины потребления газа - именно российского происхождения. Россия также является крупнейшим экспортером нефти и обеспечивает примерно 19% общей потребности Турции в нефти», - сказал он.