Новак: накопленные инвестиции России в турецкую экономику составляют $10 млрд

Министр энергетики России и сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии Александр Новак сообщил, что накопленные инвестиции России в турецкую экономику на текущей момент составляют порядка $10 млрд, Турция вложила в Россию столько же.

«На сегодня общая сумма инвестиционных проектов [российских] компаний в Турции составляет более $10 млрд, аналогичный объем вложен турецкими партнерами при реализации проектов на территории России», — сказал Новак, выступая на международной выставке в Измире.

Новак добавил, что сейчас открываются хорошие возможности для инвестиций в промышленность, сельское хозяйство, высокие технологии. Министр подчеркнул, что потенциалу также будет способствовать создание совместного инвестфонда.